El entrenador del Cádiz compareció este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal para atender a los medios en la tradicional comparecencia previa al partido del fin de semana, que le enfrenta este domingo a Osasuna en el Ramón de Carranza a partir de las 18:00 horas. Álvaro Cervera asume que se trata de un encuentro muy importante no sólo para el equipo navarro, que intentará certificar el ascenso a Primera División, sino para los suyos, que, en su opinión, deben mejorar defensivamente para mantener intactas las opciones de clasificación para el play-off.

Partido bonito

"Es un partido bonito, llega el mejor equipo de la Liga, el que va a ascender primero. Aparte de eso, lo bonito es que también nosotros nos la jugamos, tanto como ellos. Va a ser un partido bueno entre dos buenos equipos. En Carranza podemos ganar a cualquiera, soy de la opinión que Osasuna va a ascender aunque no sume de aquí al final, pero es normal que vengan a cerrarlo cuanto antes. Nosotros intentaremos no que no ascienda, que no nos importa, sino ganar nosotros".

¿Rival más relajado?

"Esas cosas las he visto por las dos partes. Equipos que se atenazan y son peores, pero otros se liberan y son mejores. No sé con qué nos vamos a encontrar, sé que es el mejor equipo de la Liga con balón y sin balón. Creo, pero no lo sé, que saben que vienen a un campo complicado porque nosotros estamos jugándonos mucho. Es el equipo que más se parece a como juegan en Primera, no se complican con el balón, la pierden donde no les crean problemas. Siguen jugando igual vayan como vayan".

Problemas atrás

"A mi equipo lo veo bien o mal a ratos. La primera parte el otro día estuvo mal, luego bien... Buscamos soluciones. Imagino que ocurre por nosotros, por el marcador, por el rival, por muchas cosas. El equipo defensivamente no me gusta. Cada vez que nos llegan es gol o lo salva el portero, me está gustando menos que otras veces, no llegan mucho pero cuando llegan nos hacen daño, no por los defensas, pero defensivamente no me acaba de convencer. Aun así seguimos concediendo pocas ocasiones".

No conservador

"Se habla de un Cádiz conservador pero está entre los más goleadores de la categoría. Tenemos en la cabeza el fútbol de toque, que me parece bonito, pero no estoy aquí para eso sino para intentar ascender, para para jugar el play-off, para llenar Carranza en un partido bonito. Me parece muy bien lo demás, pero si queremos cambiar eso yo sobro aquí. Lo que veo es que el menos goleado es el que va a estar arriba. Hay una mirada hacia arriba descuidando la parte de atrás. Los partidos se ganan defendiendo bien. No es una cuestión de la concepción de la plantilla, sino del fútbol; tan importante es un lateral derecho como un delantero".