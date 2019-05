Álvaro Cervera no está del todo contento con el momento actual que atraviesa su equipo, pero confiesa que le transmite más confianza que, por ejemplo, el año pasado, cuando afrontaba el tramo final de la competición luchando por las plazas de honor y a última hora se quedó fuera del play-off.

"Tengo la sensación de que si hay que ganar un partido el equipo va a responder mejor que el año pasado. Va a La Coruña, se pone perdiendo y en la segunda parte empata y está a punto de ganar... Hay mimbres, no como pasó en Granada el año pasado, que a los pocos minutos nos quedamos con nueve, uno expulsado, otro que estaba lesionado y se cayó, y luego estaba corriendo por ahí…".

El máximo responsable de la plantilla cadista no se atreve a vaticinar qué hará falta para acabar en los puestos de honor. "No sé si hay que ganar dos partidos, llegar a 68 puntos, o ganar uno y no perder ninguno... Eso también puede valer".

Lo que sí tiene claro es que el próximo choque se antoja trascendental. "El del domingo te asegura quedarte en el play-off y, según los resultados, te permite un hipotético fallo en Granada. Si no, vas con el agua al cuello y con el ambiente rarito". Desde luego, parece igualmente haber asumido que con pasos cortos no bastará: "De uno en uno no se llega".

En cuanto a la expectación generada y a la respuesta de la afición para lo que queda, Cervera admite que el apoyo de la grada resultará determinante. "Me encantaría ver un Carranza lleno; cuando estamos en el vestuario siempre pregunto al entrenador de porteros, que el primero que baja al campo, cómo está la grada, cuánta gente hay, si la de siempre, más o menos".