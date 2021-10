Pedrosa, sobre el Espanyol - Cádiz CF: "Ahora vienen rivales guerreros"

El lateral del Espanyol Adrià Pedrosa explicó tras el entrenamiento del martes 5 de octubre que, después de ganar al Real Madrid (2-1), el equipo debe "seguir este ritmo" ya que vienen "partidos contra rivales guerreros". Sin mencionarlo, hizo una clara referencia al Cádiz CF, el primero de esos "rivales guerreros". El duelo entre periquitos y gaditanos cerrará la novena jornada de Liga el lunes 18 de octubre.

El defensa se mostró muy satisfecho del impulso anímico que supuso la última victoria frente a los blancos, pero subrayó que la tendencia de trabajo del bloque siempre ha sido positiva.

"Llevamos varios partidos jugando bien y nunca tiramos la toalla. Nuestra dinámica es entrenar a tope, es lo que nos lleva a ganar", dijo.

En el plano personal, Pedrosa agradeció "la confianza" que Vicente Moreno depositó en él. "Juego porque trabajo, pero el técnico me ayuda a estar mejor y eso es bueno", explicó. El futbolista recordó que tras su lesión en la mano pudo recuperarse "rápido".

El lateral izquierdo es un jugador ofensivo, un perfil que se ajusta al fútbol del entrenador valenciano: "Con Vicente Moreno hemos trabajando desde el principio el ataque y con velocidad puedo desbordar líneas. En estos años estoy mejorando mucho, pero tengo margen de crecimiento".

Preguntado por su renovación, ya que acaba contrato el 30 de junio de 2023, Pedrosa trasladó estas cuestiones a su agente. "No me meto, son cosas de mi representante. Me centro en mejorar el rendimiento en el terreno de juego", insistió