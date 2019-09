El director deportivo del Cádiz aprovechó la presentación este jueves de los dos últimos jugadores incorporados, Choco Lozano y Luismi Quezada, para ofrecer una valoración del mercado de verano. "Hemos realizado 24 operaciones de entradas y salidas en el primer equipo y 45 en el filial, entre entradas, salidas y renovaciones. Cada operación conlleva contrato con Federación, con agencia de representación, con el jugador... Cada una conlleva mucho trabajo de muchas personas y siempre hay que poner a tres o hasta cuatro partes de acuerdo para pulir los contratos", precisa Óscar Arias como dato aclaratorio para remarcar la dificultad del mercado.

Al igual que Cervera, se siente satisfecho con la platilla confeccionada. "Siempre hay situaciones que nos hubiese gustado que hubiesen salido mejor. Todos tenemos en la mente objetivos importantes. Cerrar un plantel en julio es posible pero seguramente no estaríamos satisfechos en muchas cosas porque hay muchas cosas que aparecen en el mercado en el tramo final. En términos generales estamos muy satisfechos, creemos que tenemos un equipo muy competitivo, bastante equilibrado, ahora hace falta que las cosas funcionen, la suerte necesaria".

Puede que incluso sea suficiente para ir más allá del objetivo de los 50 puntos... "Vamos a seguir con nuestra línea. La ambición es la máxima, no hay duda, pero también somos conscientes de la dificultad que entraña un objetivo por el que pelean 8 ó 10 equipos, y algunos con más recursos y potencial. Tenemos ilusión pero el trabajo hay que hacerlo cada semana. Llevamos tres victorias y ya pensamos en la visita a Santander, pero siendo conscientes de que no podemos aflojar".

"La renovación de Cervera no es un asunto del que nos vayamos a ocupar ahora; estamos muy contentos con el míster"

Como otras veces, evita también hablar sobre el límite salarial, y mucho menos de cara al mercado de invierno. "Es un dato que no vamos a dar, aunque hay margen para hacer cosas. De todas formas, ahora no pensamos en ese mercado".

Sincero respecto a un asunto que no comprende. "Hay situaciones que no se terminan de explicar, entiendo que se sea riguroso en el control financiero pero todo dentro de un orden. Si un jugador está ganando un millón y no está jugando, quiere salir a otro club y firma por 150.000 euros, resulta que la Liga computa más. Eso no puede ser. Son circunstancias que no se deberían dar".

En el caso del Cádiz, también ha habido alguna situación complicada. "Al Cádiz le han pasado situaciones un poco complejas, pero no queremos hacer de esto un problema. Supongo que desde la Liga se trabajará para arreglarlo".

"Es una aberración que estemos compitiendo con el mercado abierto; eso se tiene que arreglar"

Igualmente confiesa su desacuerdo con las fechas del mercado estival. "El mercado debería acabar cuando empieza la Liga. Desde luego cada uno tiene su opinión, pero la mía es que es una aberración que estemos compitiendo con un mercado abierto por lo que supone a nivel de exigencia. Entiendo que los equipos que no van bien se ven obligados a hacer cosas y a veces cometen locuras. No creo que sea lo mejor. Se están dando pasos y antes o después esto se arreglará".

Al final, una plantilla de 24, no de 22… "No podemos hacer de eso un problema, entra dentro de los límites. Nuestra idea era entre 21 y 23 pero estamos plenamente satisfechos. Hemos decidido al final que no salga Querol porque puede ayudarnos y por Mauro finalmente no ha habido ofertas y continúa con nosotros. La plantilla está bien cubierta".

El caso concreto de Marcos Mauro. "Se le ofreció la renovación en su momento, no le pareció adecuada y ha estado en disposición de salir. Pero no iba a salir sin traspaso. Ahora nuestra intención es que siga y volveremos a sentarnos para intentar renovar. Esto es fútbol profesional, no es una situación incómoda. Son situaciones contractuales, en el vestuario es uno más. Su situación es como la de Perea, que está jugando como titular y ha hecho dos goles. Nos volveremos a sentar porque la idea es que se quede".

¿Qué pasa con Sergio Sánchez? “Son decisiones del entrenador. El míster considera que tiene a otros por delante. Es un jugador importante, el año pasado fue de los que más rendimiento dio. Estoy convencido de que míster es consciente de la importancia que tiene".

La renovación de Cervera. “De momento no es un asunto que nos ocupe, no tenemos una hoja de ruta para cualquier cuestión, lo abordaremos según cómo veamos la situación. Tenemos tiempo de sobra. Intentamos separar los resultados de las decisiones, porque por los resultados podemos equivocarnos. Estamos encantados con el míster".

El Cádiz B. "Va a pelear por la permanencia, estamos contentos. Hemos mantenido el bloque pero hemos traido incoporaciones con potencial y posibilidades de crecimiento, que para eso está el filial. Con la plantilla que hemos confeccionado y Juanma Pavón, el equipo va a competir bien".