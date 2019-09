El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, explicó el jueves, en la rueda de prensa previa al partido contra el Racing de Santander, que "ha sido una semana corta de trabajo, complicada porque hemos estado casi sin días para entrenar".

Bajas: "Además de las conocidas de Akapo, Edu Ramos y Jurado, no llegan al partido Nano Mesa, que está enfermo, ni, Fali que tiene molestias".

Los últimos fichajes: "Choco Lozano sí viaja. Está bien, ha jugado con el Girona. Quezada no está para entrar".

El Racing: "Tiene un estilo de juego muy atrevido, no sé si moderno, con once jugadores para tener le balón. Es atractivo para el espectador. Nosotros intentaremos ganar a nuestra manera, que también es buena. Tienen buenos extremos. Los extremos es una cuestión del equipo. Cuando hay un extremo bueno se trata de que no le llegue le balón a él".

Quezada: "Juega en las dos posiciones de lateral izquierdo y extremo. Los jugadores que vienen del Madrid algo tienen. Puede hacer las dos cosas. Es más lateral. No es de desborde. Es más de centrar.

La plantilla: "Al final el equipo está bien. Alguna posición, pero está bien. El equipo tiene calidad. El más calidad tiene de estos años. Estoy contento con la plantilla".

¿Objetivo de los 50 puntos o algo más?: "Todo es pronto para ver. Hay que esperar el nivel que dan los demás equipos".

Liderato: "Hay mucha alegría en el vestuario, hay gente muy sana. No he escuchado en toda la semana hablar del liderato".

Regreso a Santander: "Allí Me crié futbolísticamente. Tengo muy buenos amigos. Tuve una etapa de entrenador que no fue bien. El último partido del Cádiz allí lo recordamos. Ese partido fue cuando la gente creyó que el equipo podía ascender".

Defensa del balón parado: "Lo entrenamos pero esta semana hemos hecho más hincapié. No puede ser que a balón parado nos hagan daño, es fundamental".

La delantera: "Arriba tenemos buenos jugadores. Ahora hay que hacerlos jugar. Creemos que con cuatro delanteros el equipo tenderá a jugar con dos puntas. Hay que pensar las cosas".

Jurado: "Tiene buena predisposición. Cuando se recupere nos dará mucho. Pero ahora se ha parado. Tuvo una lesión y después llegó con un vendaje en otra pierna. No sé si es una recaída".