Carlos Caballero anuncia su retirada del fútbol

¿Recuerdan a Carlos Caballero? El media punta llegó al Cádiz CF en el verano de 2008 procedente del Linares, tras el descenso del conjunto amarillo a Segunda B. Tres temporadas disputó en Carranza, hasta su traspaso al Córdoba en 2011. El jugador, que llegó a debutar en Primera con el conjunto blanquiverde y que disputó las últimas temporadas con el Fuenlabrada, ha anunciado este martes su retirada del fútbol profesional a los 34 años a causa de sus problemas de rodilla.

"Hoy es un día muy difícil para mí. Un día que nunca te paras a pensar cuándo puede llegar. Me veo forzado a tomar esta decisión porque mi querida rodilla me ha dicho basta y no me deja disfrutar de este deporte al que tanto amo. Los que me conocen saben lo duro que se me hace escribir estas líneas", comienza.

El exjugador de Alcorcón, Linares, Cádiz y Córdoba se muestra agradecido a todos los que le han acompañado durante su trayectoria y asegura que lo deja "lleno de recuerdos inolvidables".

Además, en el caso de los fuenlabreños, les desea suerte en su primera experiencia en la categoría de plata del fútbol español: "Aprovecho para desearle toda la suerte del mundo en una temporada histórica y apasionante que ahora disfrutaré desde la grada del Fernando Torres".

"Gracias fútbol. Me has hecho muy feliz. Espero que pronto nos volvamos a encontrar", concluye el texto de Caballero, quien cuelga las botas habiendo disputado más de 400 partidos.