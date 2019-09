La sala de prensa del Estadio Ramón de Carranza ha acogido este jueves el acto de presentación de los dos últimos jugadores incorporados a la plantilla del Cádiz en el recién cerrado mercado de verano. Acompañados por el director deportivo del club, Óscar Arias, tanto Choco Lozano como Luismi Quezada han mostrado sus primeras impresiones como integrantes del vestuario cadista.

El delantero, que llega en calidad de cedido, habla de su predisposición a vestir de amarillo. "Lo tenía claro desde un principio. De todas las opciones siempre el Cádiz fue la que más me agradó, di mi palabra y estoy muy contento. Desde que llegué me han acogido muy bien".

Una llegada que se ha demorado en exceso. "No era fácil, tenían que cumplirse ciertos requisitos porque el Girona ponía sus condiciones, eso hizo que tardara más".

Presenció el partido del pasado domingo contra el Extremadura en la grada. "Había tenido la suerte de jugar aquí, en el play-off con el Tenerife, y ahora he visto cómo es el ambiente como aficionado; es impresionante. Es una de las cosas que me impulsó a venir".

¿Influyó Quique Cárcel, ex jugador del Cádiz y actual director deportivo del Girona, en su decisión? "Nunca hablamos de su experiencia aquí, pero sí con Jairo, que me ha dado buenas referencias".

La meta para esta temporada. "Espero que sea un buen año. Es complicado ahora, llevo pocos días entrenando. Lo primero es competir, el míster ha dejado claro que es importante el nivel defensivo, y luego ir partido a partido para llegar lo más lejos posible".

El mejor Choco Lozano se vio en Tenerife. "Sí, de hecho vengo aquí por eso. Estos dos últimos años no han sido buenos para mí y es un reto volver a ser el de hace unos años. Tengo claro que debo trabajar mucho y confío en que las cosas salgan bien".

Posible debut en Santander... "No es fácil entrar, espero jugar aunque sea unos minutos y hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol".

Por su parte, Quezada, que llega traspasado por dos temporadas, evita sentir una presión añadida por su pasado en el Real Madrid. "Venir del Madrid no es un plus de responsabilidad; el Cádiz también es un club grande, queremos hacer grandes cosas. Si puede ser el play-off, mejor. No le doy importancia a eso, vengo al Cádiz, debo darle importancia a defender y atarcar cuando se pueda".

¿Lateral o extremo? "Donde me ponga el míster, lo que necesite el equipo. Al final el sistema del míster es el que es, vengo a aprender y a priorizar en defensa".

Con mucha exigencia en lo físico... "No tengo problema con eso, estamos acostumbrados a lo que quiere el míster y toca apretar".

Su operación también se ha cerrado a última hora. "La situación era que tenía que salir gente para llegar yo, pero me llamaron hace tiempo y tenía claro que quería venir".

Después de un curso discreto. "Sí. En Córdoba jugué en la primera vuelta contra el Cádiz. Mi temporada allí la valoro como un aprendizaje más, aunque no conseguí el objetivo de jugar más, pero aprendí lo que es el fútbol profesional".