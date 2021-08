Obsesionado con las salidas y encantado con algún canterano

En la comparecencia de prensa de este martes, Álvaro Cervera ha tocado otros palos de índole interno que afectan a la actualidad del Cádiz CF a las puertas del Trofeo Carranza y a menos de dos semanas del inicio de Liga, que será en el estadio contra el Levante.

Al preparador se la ha cuestionado por los canteranos que se han asomado por el primer equipo desde el inicio de la pretemporada. "Los canteranos vinieron a echarnos una mano para completar. Nos ayudan y ellos aprenden. En el proceso vemos que alguno tiene pinta de podernos echar una mano. Otros deben seguir jugando en el B, pero hay otros que pueden jugar en el Cádiz. Hay sorpresas interesantes", ha advertido. Cabe recordar que en esta pretemporada ha tenido o tiene a gente como Juan Flere, Nando, Pery, Gudelj, Bastida o Chapela, entre otros.

Pero la inquietud del Cádiz CF y de su entrenador apuntan a la descarga de efectivos en el vestuario. "Me preocupan las salidas. Creo que es la piedra angular de todo lo demás. Si no salen, otros no llegan. Si no salen y se les ha dicho que tienen que salir, es complicado trabajar día a día así. Es la piedra angular para que todo se desatasque y vaya más liguero", agregando que "entiendo a la gente que está en esa situación".

Precisamente sobre esos señalados, Cervera se mojó poco. "No voy a decir nombres. Hay algunos que desde principio de pretemporada tienes pensando que quieres mejorar esa posición y hay otros que cuando llegas te das cuenta que no o sí, y tomas la decisión a favor o en contra. A lo mejor piensas que alguien debe salir y cuando vienes lo ves mejor por alguna situación personal, y casos al contrario".

El máximo responsable del plantel del Cádiz CF trata de ser cuidadoso con el caso de aquellos hombres que no entran en sus planes y que deberían salir antes de que se cierre el plazo de incorporaciones para que dejen sitio a los que faltan por llegar. Pero, por si acaso, ni una mala palabra para los que deben marcharse ante la posibilidad de que alguno tuviera que quedarse.