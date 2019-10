Morillo, jugador de moda en el Cádiz B: "Me propongo llegar a lo máximo"

Víctor Morillo está en un momento dulce como integrante del Cádiz B. Titular y autor de dos goles que han dado seis puntos en las tres últimas jornadas, el extremo natural de Osuna disfruta en su papel de actor principal dentro del filial. Lo tiene claro: que siga la racha por el bien del equipo y por el suyo.

Víctor Morillo empezó la temporada con una misión complicada al tener en el extremo izquierdo a un jugador como Javi Navarro, con protagonismo en el primer equipo y uno de los canteranos más codiciados. La lucha para el sevillano era doble: adaptarse a un equipo nuevo y pelear con un futbolista aventajado. El tiempo empieza a situar al ex del Recreativo Granada en un lugar de privilegio. "Estoy muy contento porque la dinámica del equipo es buena y feliz por el gol porque siempre es buena señal hacer goles", explica el cadista, quien a sus 22 años vive su tercera campaña en Segunda División B.

Víctor recuerda el desarrollo de la acción del tanto que le dio el triunfo ante el Villarrobledo (1-0). "Era una segunda jugada en las que tanto nos insiste el míster, y la pillé por dentro con la fortuna de marcar". Todo ello en un encuentro con altibajos e instantes de sufrimiento para el filial. "Hubo momentos que estuvimos un poco apáticos, pero la verdad es que nos repusimos", añadiendo a título personal que "me siento muy cómodo con el balón aunque lo más importante es que el equipo está respondiendo". "Me ha ayudado mucho coger minutos y ritmo de partidos porque ahora se ve reflejado".

El extremo de Osuna no se asusta con el papel que le está tocando vivir dentro del filial. "Otros años he sido protagonista en otros equipos y el míster me pide ese rol dentro del filial. Me propongo llegar a lo máximo para ayudar al equipo en todo", momento que aprovecha para recordar que "hay que ir partido a partido; el año pasado -cuando jugaba en el Recreativo Granada- hablamos de lo mismo en cuanto a estar en la zona alta y al final nos salvamos en la última jornada". "Debemos seguir de la misma manera y ya veremos al final qué pasa".

Su rendimiento es la mejor carta de presentación para el primer equipo. "Espero que Cervera vea en mí lo que le gusta, que los resultados sigan siendo favorable y que el míster -del primer equipo- me llame", finalizaba Víctor Morillo, uno de los jugadores en mejor forma en el Cádiz B.