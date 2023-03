Melendi critica el juego de Cervera en el Oviedo

El Real Oviedo no fue capaz de pasar el pasado fin de semana del empate a uno ante el Albacete. Las críticas hacia la figura de Álvaro Cervera no han tardado en llegar, quien cogería al equipo en la jornada 11 tras la derrota ante el mismo Albacete.

Una de las numerosas críticas recibidas por el juego del equipo han llegado por parte de Melendi. El cantante asturiano, reconocido oviedista de corazón, siempre se ha mostrado muy activo a través de sus redes comentando la última hora del conjunto ovetense. Cervera no es el primer entrenador contra el que carga, ya el pasado curso se le pudo ver criticando el juego del equipo de Cuco Ziganda. Sin embargo, Bolo, ex entrenador del Oviedo, sí se vio apoyado por el cantante hasta el día de su cese.

Tras hacer público el Real Oviedo el once para enfrentarse al conjunto manchego, el cantante no dudo en criticar el once escogido por el entrenador. “Borja Sánchez y Camarasa, los que de verdad tienen calidad, pausa, visión y creatividad. Algo que demostraron en quince minutos el otro día entrando los dos desde el banco” comentó Melendi en la publicación de Instagram del club. “Puede ser que los dos no estén para los 90 minutos y que los dos no estén para jugar de mano, pero ¿los dos en el banco? Replicaba el artista asturiano.

Esta fue la rajada de Melendi en Instagram

La indignación de Melendi no se quedaba únicamente en la alineación, sino también en el juego habitual de Cervera: “Hay cosas que evidentemente no podemos saber del día a día de los jugadores, pero por favor, si hay jugadores para jugar al fútbol, no sigamos jugando a patada a seguir por dios. Sufrimos viendo así a nuestro equipo. Intentemos tener más la pelota y más en nuestro estadio. Por favor, nuestro Oviedo del alma merece ver un equipo en el campo que de más de dos pases seguidos” concluía el cantante.

La figura del entrenador guineano cada día se ve más desgastada en la capital asturiana, pese a que llegase a un equipo inmerso en la zona de descenso y le dotase de una identidad propia. Al fin y al cabo, el estilo de Álvaro podrá parecer más o menos atractivo, pero si algo ha demostrado es que es efectivo para la Segunda División.