El Marbella, adversario del Cádiz esta noche en Arcos

El Cádiz disputará hoy su sexto partido de pretemporada, ante el Marbella, en el Antonio Barbadillo de Arcos desde las 20:30 horas. El conjunto cadista, que llega con pleno de victorias en los partidos de pretemporada, tiene la incógnita de saber si podrá contar con la presencia algunos jugadores. Son duda, en principio, Álvaro García y Azamoum. El utrerano no ha disputado apenas minutos en pretemporada, debido fundamentalmente a los rumores sobre su salida, por lo que no sería extraño que no actuase. Mientras, Karim Azamoum se entrenó ayer al margen del grupo realizando carrera continua.