Malbasic asume su rol: "Quiero quedarme en el Cádiz CF"

Filip Malbasic ha sido este miércoles el protagonista del Cádiz CF al acabar la sesión de entrenamiento. El atacante ha hablado casi de todo pero la lectura más llamativa es que hace un balance favorable de su aprendizaje en su primer año de amarillo y en Primera. De ahí a que vea con buenos ojos continuar en el proyecto a pesar de su rol.

Se le ha cuestionado por la falta de minutos, ofreciendo la siguiente respuesta: "Es verdad que esta temporada es un poco rara para mí. Cada uno quiere jugar y participar más. En este equipo hay muy buenos jugadores y el equipo ha estado bien y no era fácil entrar. Solo queda entrenar fuerte y esperar a tener minutos. Es el único camino para ganar la confianza de entrenador".

Precisamente la opinión que puede tener Cervera de él ha salido a la palestra. "Él tiene sus razones de ponerme o no. No sé si depende del equipo contra el que juguemos. Cuando Choco y Negredo están a nivel o es fácil entrar en el equipo", reconociendo que "en la primera vuelta no aproveché bien mis partidos, pero ahora sí ha sido más satisfactorio". "Sólo puedo entrenar día a día y dar el cien por cien para ayudar a sumar puntos".

La importancia, en lo personal, de estos últimos encuentros de Liga cuando ya el objetivo colectivo está casi atado. "Todo depende del entrenador, que decide quién juega. Falta poco para el objetivo y después quedarán tes o cuatro jornadas y todos quieren jugar para demostrar que el próximo año pueden tener opciones en este equipo. Todos nos jugamos mucho". La falta de puntería es uno de los males que acompaña al serbio, más evidente en sus últimas comparecencias en el césped. "Creo que todos los de arriba quieren marcar goles. Cuantos más, mejor. Si no juegas, cuesta un poco más cuando sales. Tienes que defender abajo y cuesta más arriba. Me gustaría hacer goles, a ver qué pasa".

También Malbasic se ha referido a sus sensaciones personales cuando se ha visto jugando últimamente. "Me sentí bien físicamente. Cuando llevas tiempo sin jugar no tienes ritmo de partido y cuesta un poco. En este segundo partido contra el Valladolid no fuimos capaces en el primer tiempo de jugar más. Tocaba defender y todos hicimos un buen trabajo, pero se puede hacer mejor. No obstante, estoy satisfecho".

El delantero del Cádiz CF no tiene preferencias sobre el acompañante en ataque, valorando a todos. ""Con todos estoy cómodo. Todos son muy buenos futbolistas. Negredo solo hay que ver su carrera, Choco está muy bien y Rubén (Sobrino) ya vemos cómo está". Todo ello lo engloba dentro del nivel del equipo para los compromisos que restan por jugar. "En estas últimas cinco o seis jornadas hemos dado un paso adelante. Somos muy competitivos y sabemos a qué jugamos. Vamos a sacar esto, seguro, y conseguiremos el objetivo. El equipo está preparado para estas cinco jornadas".

¿El Granada? "Creo que el partido contra el Granada es súper difícil. Un equipo fuerte que lo ha demostrado en Europa y en Liga. Vamos con la idea clara a tratar de sumar los tres puntos para el objetivo. Con esta victoria estaría casi hecha la permanencia".

"Cuando debuté en el fútbol profesional, con 17 años, ya tuve un entrenador defensivo que exigía mucho"

Ha retomado su parte más personal para argumentar el estilo de Cervera en el Cádiz CF. ¿Le ayuda o le perjudica? "Cuando debuté en el fútbol profesional, con 17 años, ya tuve un entrenador defensivo que exigía mucho que los jugadores defendieran. Si el míster piensa que así vamos a conseguir resultados, debemos hacer lo que él dice. Cuesta siempre pero hay que hacerlo porque es la forma de sacar puntos. No hay problemas en esto", ha aclarado.

Tema candente. ¿Qué va a pasar con Malbasic cuando acabe la temporada? Su papel es secundario. "Acepto este rol. Es mi primer año en este club, mi primer año en Primera. Me gustaría seguir, quedarme y pelear por tener más minutos. Creo que puedo dar un paso más y espero que salga así porque es lo que tengo en la cabeza".

Para acabar, se le ha cuestionado por el regreso de la afición a los estadios, siendo el Ramón de Carranza y el Cádiz CF protagonista en este sentido por un estudio para que el duelo contra el Huesca sirva de 'partido piloto'. "Siempre estoy a favor del público. El fútbol se juega para ellos y lo hacen muy divertido. Se hace raro aunque ahora estemos acostumbrado a ese vacío. Deben volver, cuanto antes mejor. Espero que el año que viene esté el fútbol de nuevo con la afición".