Mágico, sobre su mejor gol con el Cádiz CF: "El del Barça fue muy bueno"

Mágico González, leyenda del Cádiz CF, pasó sus últimos días en la provincia en los que aprovechó para hacer una entrevista con los medios oficiales del club, después de su aco central realizando el saque de honor en el partido previo al parón ante el FC Barcelona.

El ex futbolista repasó varios temas de la actualidad del equipo y algunos más antiguos como cuál fue su mejor gol con la camiseta amarilla.

El pasado 5 de septiembre se le ofreció hacer el saque de honor en el 112 aniversario del club. Día que coincidía con el partido ante el Barcelona. "Fue muy fuerte pero algo muy lindo a la vez. No me lo podía creer, además que me detengo mucho en eso. Si uno fue, fue, pasado. En ese caso, la idea de que en un momento dado estuviera cerca de la afición con una fecha tan señalada como el cumpleaños del equipo. Lo vi bastante coherente, que venía bastante al caso. Encima el club vio la idea de que podía hacer un saque ante un gran partido. Me pareció excelente lo de estar en el aniversario del Cádiz Club de Fútbol".

Mágico daba su punto de vista sobre la situación que está pasando en el equipo en este inicio de temporada. "Tenemos que mantenernos cuidándonos, unidos. Que cuidemos entre todos a nuestro Cádiz. Una manera buena de cuidarlo es mantenernos como una piña. La Primera División es fuerte, pero linda, y es necesario mantener la unión al máximo posible. La noble afición debe estar así siempre. Me pusieron la piel de gallina cuando pude aplaudirles desde el césped. A seguir tratando de dar lo mejor para nuestro Cádiz. Unidos, que no haya fisuras. Estamos con una linda esperanza porque nuestros pulmones han acogido un buen balón valor de oxígeno para afrontar lo que venga.

También tuvo tiempo para explicar por qué eligió al Cádiz CF por delante de otros equipos. "Tal vez por cómo es Cádiz, su buen rollo, por ser un sitio ameno, trabajador. Ser serios y a la vez saber llevar las situaciones de la mejor manera posible. La gente bella, encantadora. Siempre encontraba un amigo, siempre me trataron como si fuera parte de su familia. Me involucré de tal manera que me sentía como uno más en la ciudad, en la familia gaditana. Eso para mí es lo esencial de la función del salvadoreño con el gaditano. Esa relación era muy linda de corazón para con el fútbol".

"El gol al Racing no es malo, está bien; recuerdo que el portero me siguió hasta el centro del campo para felicitarme"

Eligió su gol favorito con la camiseta amarilla. "El gol al Racing no es malo, está bien. El fútbol es como es. En ese partido bien recuerdo que venía roto, físicamente fatal. Estuve inactivo una temporada. Esa tarde hubo un hat-trick y uno de los goles fue ese. Fue un gol muy bonito. Recuerdo que el portero me siguió hasta el centro del campo para felicitarme. El gol del Barça tiene lo suyo también, me la fui llevando con cambios tontos de ritmo. Quedamos uno a uno en casa, no perdimos ante uno de los grandes. El del Valencia en Mestalla también fue muy bueno. Me tiran dos patadas un poco altas, los pude evitar y a la salida del arquero le anoté de vaselina y sacamos punto en Valencia. El que más me gusta es el que voy a meter".

Para finalizar, mandó un mensaje a la ciudad. "Ha sido algo divino para mí. Quieras o no, ha venido a hacer una función en la cual aun con mi edad, después de tanto tiempo, sigo agradeciendo al Cádiz Club de Fútbol. Sigo queriendo, disfrutando, anhelando y hasta me siento orgulloso de haber podido estar en Cádiz. La manera de ser gaditano es especial para mí. Ahí está la unión que ha habido conmigo, con el jugador, con el salvadoreño", concluyó.