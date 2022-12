Luis Alberto, las claves para su llegada al Cádiz CF

El paso de las horas dan peso específico al sueño del Cádiz CF -por ahora debe ser definido de esa forma- de tener en sus filas a Luis Alberto, aunque la realidad baña de crudeza el deseo de un club modesto, el amarillo, ante la exigencia de un poderoso en Italia, la Lazio. En las oficinas del Nuevo Mirandilla hay un hondo suspiro entre el deseo y la impotencia porque no cabe duda que don dinero marca cada minuto: por ahora 20 millones de euros separan al futbolista natural de San José del Valle de estar en la capital de su provincia.

Trasladar el concepto de la paciencia a los seguidores del Cádiz CF es casi un atrevimiento para una masa social que históricamente ha tenido que esperar demasiado para alcanzar una orilla. Hay datos que alimentan el optimismo y que son tan reales como que la Liga regresa hoy al templo del cadismo. Manuel Vizcaíno, el presidente, tiene todo atado de manera verbal con Luis Alberto; es decir, acuerdo pleno de contrato, cantidades, condiciones, cláusulas... etc. Y el futbolista, al menos es lo que llega de su entorno, muestra un inesperado deseo por volver a España y sentirse jugador del Cádiz CF.

El muro de cientos de metros, insalvable por el momento, es que Luis Alberto tiene contrato con la Lazio y un papel que no es tan secundario como se pueda pensar. Hasta el parón, acumula 17 encuentros disputados entre la Serie A y la Europa League, con casi 850 minutos y cuatro goles. Es por ello que el club romano abre la mano y muestra un papel en el que se puede leer 20 'kilos'.

El Cádiz CF es imposible que llegue a eso ni tampoco a la mitad. Y es aquí donde la imaginación echa a andar con sueños que parecen casi imposibles. ¿Una cesión con opción de compra condicionada al futuro del equipo amarillo en Primera División? A pesar de esta posibilidad, hablamos de traerse a un futbolista internacional, de 30 años, que a buen seguro pasaría a ser el mejor pagado de la plantilla.

Los reyes magos acuden a los hogares y a los estadios en la noche del 5 de enero, pero el regalo más complejo en mucho tiempo para el Cádiz CF podría demorarse hasta casi el final de enero, en ese límite de telonazo del mercado cuando la Lazio se viera casi obligada por otros intereses. ¿Se puede esperar? ¿Se debe esperar?

Amistad con Vizcaíno, Lasso y Lucas

Hay aspectos, nombres y apellidos que pueden tener un papel muy importante en la llegada de Luis Alberto. El centrocampista de corte ofensivo mantiene una gran relación con Borja Lasso, miembro de la dirección deportiva del Cádiz CF, y con Manuel Vizcaíno. Todo ello sin olvidar la amistad con Lucas Pérez, con imágenes para el recuerdo de ambos disfrutando junto de las vacaciones veraniegas cuando jugaban en el Dépor.

Precisamente no es lo que vive en la Lazio, ya que el futbolista apenas tiene relación con su actual técnico, Maurizio Sarri. Su papel en el verde no ha sido malo, aunque su técnico no le tiene como primera opción. Esa crisis ayuda a que Luis Alberto vea en el Cádiz CF una buena oportunidad. Lo duro es negociar con el club italiano, con el que el mediapunta tiene contrato hasta 2025.