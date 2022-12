Cádiz CF: Sergio habla, más que nunca, de la importancia de los puntos

Rueda de prensa de Sergio González con vista al regreso de la Liga. El Cádiz CF recibe este viernes (19:15 horas) al Almería y el preparador ha repasado todo lo vivido este mes y medio de parón debido al Mundial.

Segunda pretemporada. "La hemos afrontado bien. No es habitual este parón. Ha servido para afinar a todos los futbolistas y poner en forma a los que han llegado tarde. Las sensaciones han sido muy buenas. Ojalá seamos capaces de trasmitir eso y quedarnos con ese sabor de boca. El trabajo de estas semanas ha sido muy bueno", añadiendo que hay buenas vibraciones: "A expensas de demostrarlo, el equipo ha mejorado muchas cosas. Se han estabilizados temas de molestias. Buen nivel y buen ritmo con los rivales en los amistosos. Falta ahora demostrarlo mañana".

El encuentro contra un rival directo. "Es un partido de altos vuelos. Este parón hace que esto empieza de nuevo. Nos hemos preparado para que mañana seamos un equipo fuerte y que contagie. Un partido para que la afición vuelva a estar con nosotros. El equipo tiene clara la importancia del partido no solo por los puntos que sumas, sino lo que significaría en la tabla".

Virtudes del Almería, según el técnico del Cádiz CF. "Si tenemos que destacar de ellos dos cosas, una son las transiciones, se conecta rápido con gente por fuera. A balón parado estaba siendo el mejor equipo hasta el parón. Un equipo que sabemos que con Rubi entiende como es el juego. Hemos sido casi compañeros en el Espanyol B, él sabe cómo se juega desde atrás pero también sabe jugar más directo. Sus laterales se pueden convertir en carrileros. Ellos por dentro acumulan mucha gente. Y esa superioridad numérica hay que contrarrestarla. Melero tiene buena llegada de segunda línea. Sabemos de sus virtudes pero queremos que estén pendientes de las nuestras porque eso significará que estamos más cerca de ganar el partido. Es un equipo que está muy bien trabajado", agregando que "nosotros estamos bien pero hay que demostrarlo".

"Nos hemos preparado para que seamos un equipo fuerte y que contagie; un partido para que la afición vuelva a estar con nosotros"

El preparador del Cádiz CF fue cuestionado de nuevo por la aportación de esta segunda pretemporada. "No he podido contar con gente que nos debe dar cosas pero por eso no hemos perdido potencial", personificando este tema en Brian Ocampo y Théo Bongonda. "Llegaron tarde y ahora veremos que los dos se han acoplado mucho mejor. Tienen un nivel más alto y ojalá mañana puedan estar. Han hecho un esfuerzo grande para estar en buenas condiciones y ojalá mañana se lo vea a ellos y al resto". Todo ello dentro de una pretemporada que "ha servido para acoplarte más, tener vínculos y en lo personal ayuda mucho porque hace a la gente más fuerte".

Mensaje para la afición a pesar de lo sucedido en la Copa del Rey antes del parón por el Mundial. "El día del Manchester United en casa se fue contenta por ver tantos goles y una victoria. Ojalá le demos eso para que se vayan contentos y ellos nos den la fuerza de jugador número 12. Que nos exijan y que nos alienten a volar y llevarnos arriba". Sin olvidar el 'palo' frente al Real Unión. "Una decepción grande y lo que queremos es hacer mañana un gran partido y que aquello vaya pasando. Aquello fue difícil de encajar y lo sentimos mucho por la afición. Una victoria no apagara eso pero sí ayudará".

Para acabar, Sergio González admite que no se para en las cifras posibles de puntos a esta altura y al acabar la primera vuelta. "Pienso primero en sumar estos tres puntos. Con una victoria, daríamos un salto a nivel numérico y de clasificación. Pero no he hecho cábalas; quedan partidos para acabar la primera vuelta".