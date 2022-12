Antonio Navarrete, siempre presente en el cadismo

Un año después de su fallecimiento, la figura de Antonio Navarrete sigue muy presente en el cadismo. Inolvidable el eterno delegado, amigos cercanos guardan el mejor recuerdo y sacan a relucir una cara muy agradable del querido Antonio.

Amador García, amigo y compañero arbitral de Navarrete, ha tenido el mejor recuerdo con una viñeta, elaborada por su hermano Paco García 'El Bandu', en la que el añorado delegado tiene todo el protagonismo con un guiño a la petición de una puerta en el estadio que tantos años le vio trabajar por el Cádiz CF de sus amores.

Si alguien si alguien representaba el sentimiento cadista a pie de campo ese era Antonio Navarrete. En su trabajo, fue una figura muy valorada tanto internamente por el magnífico trato que tuvo con las diferentes plantillas como externamente en su labor de relación con el estamento arbitral, que siempre tuvo en consideración su plena disposición para cualquier asunto en relación al conjunto cadista tanto de local en el antiguo Ramón de Carranza y el actual Nuevo Mirandilla como de visitante.

La temporada pasada una dolencia hizo que Navarrete no pudiera viajar a Albacete y Madrid para acompañar a la plantilla del Cádiz CF tanto en su encuentro de Copa del Rey contra el conjunto manchego como en el partido de Liga contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Un empate que fue el último que pudo contemplar con vida ya que no superó el percance que sufrió días antes.

Antonio Navarrete fue árbitro de fútbol en los años ochenta y noventa. Incluso, llegó a pitar encuentros en Segunda División entre los años 1991 y 1994. Una vez que colgó el silbato, se incorporó a la disciplina cadista como delegado de campo, cargo en el que ha estado durante algo más de dos décadas.

Con él en el cargo se vivieron todos los hitos de la historia reciente del Cádiz CF, desde los ascensos en Las Palmas, Jerez, Irún o Alicante hasta descensos tan dolorosos como el que se vivió contra el Hércules a Segunda B. De hecho, una imagen de ese encuentro con unas lágrimas desconsoladas de Navarrete se mantienen intactas en la retina del cadismo, siendo una instantánea que muestra el sentimiento cadista más puro.

La viñeta de Paco García 'El Bandu' muestra la grandeza celestial del bueno de Antonio con San Pedro, que le hace entrega de una llave que abre todas las puertas del cielo.

Cabe recordar que hace unos meses surgió una iniciativa que propone que el eterno recuerdo de Antonio Navarrete tenga un espacio más visible para todo el cadismo.

Amador García es el único árbitro de Primera División que ha dado la provincia de Cádiz. Durante su época de colegiado conoció a Navarrete, que antes de ser delegado también fue árbitro. Les unía una gran amistad como reconoce Amador García, quien ha lanzado una propuesta consistente en que una puerta del estadio Mirandilla (antes Carranza) lleve el nombre de Antonio Navarrete.

El ex colegiado de Primera ofreció hace unos meses dos argumentos para hacer la propuesta. El primero, porque Navarrete "es una figura cadista reconocida a nivel nacional. Fue elegido dos veces mejor delegado de la Liga, la primera en 2019 y la segunda a título póstumo. Y el título de mejor delegado de la Liga llevará su nombre. Además ha sido reconocido por muchos equipos". El segundo, "porque era una persona muy querida por todo el mundo, siempre atento a los demás. Representó al Cádiz CF en todas partes. Tenía un gran corazón cadista, era abonado. Su pasión era el Cádiz CF. Estuvo casi 25 años de delegado por amor al club".

"Hay muchas puertas en el estadio y una podría ser para Antonio, se lo merece", defendía Amador García, que envió la propuesta al Cádiz CF por escrito y recibió respuesta por la misma vía. La entidad cadista, en su carta de respuesta, compartió los elogios a Navarrete y recordó que el ex delegado tiene una zona dedicada en el túnel de vestuarios. El club le explicaba a García que las puertas del estadio están destinadas a las figuras del fútbol del Cádiz CF y ya hay tres con los nombres de Mágico González, Pepe Mejías y Paco Baena.

Amador García no se quedó conforme con la respuesta del club, al que envió dos cartas más que no tuvieron réplica. "El mural que le ha dedicado el club es muy bonito pero lo ve muy poca gente porque está escondido", señalaba el ex colegiado, que pide un sitio más visible para el que fue delegado, que a su juicio acumula méritos sobrados para que una puerta en el estadio lleve su nombre.

La falta de respuesta a las dos últimas cartas llevó a Amador García a promover una recogida de firmas para pedir el nombre de una puerta del estadio para Antonio Navarrete. En poco tiempo se recogieron 3.185 firmas que Amador García envió al Cádiz CF por correo certificado porque en el club no las recepcionaron cuando las llevó en persona.