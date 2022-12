"El Cádiz CF ha realizado una pretemporada muy buena, va al alza"

Rubi ha comparecido este jueves en la sala de prensa del Power Horse Stadium para hablar del encuentro ante el Cádiz CF (viernes, 19:15 horas), en el que su equipo puede meterle ocho puntos a un rival directo, caso del gaditano. El técnico vilasarense ha hablado también de temas calientes, como el de Pacheco.

Regreso: "Tenemos ganas de competir, puntuar y escalar posiciones en la tabla. El trabajo de estas semanas va enfocado para cuando llegase el día de mañana. Esperemos que la entrada a la competición sea sin nervios, jugando convencidos. Hemos hecho un buen trabajo, con la línea marcada. Si superamos los primeros quince minutos de incertidumbre, se puede ver un gran partido, con dos equipos que dan espectáculo. Los dos equipos vamos con obligación. Tenemos una oportunidad de ponernos a ocho puntos, una distancia importantísima. Tal y como han ido estas semanas, creo que ambos llegamos con mucha confianza".

Partido clave: "El partido lo enfocamos como una final. Ellos lo contemplan como una oportunidad de acercarse a nosotros. Queremos marcar una distancia que se no recupera en dos o tres semanas, sino en más tiempo. Tendríamos que dormirnos para que nos recuperasen ocho puntos. Si conseguimos la permanencia con tiempo, podremos crecer en algunos aspectos, como dándole la oportunidad de futbolistas jóvenes".

Qué Almería se verá: "Es la gran pregunta de un entrenador. Ojalá se vea el equipo del día de la Lazio, pero los rivales también juegan. El objetivo es que se vea un Almería con las ideas claras y que sabe a lo que juega. Eso se consigue en una serie de partidos, no en todos".

Broche a un histórico 2022: "Para el final de año le pido ganar fuera de casa. En algunos hemos estado cerca y en otros no tanto. La merecemos. La forma de conseguirla no es pidiéndola, sino hacer un buen partido ante un buen equipo, que se está jugando mucho. Ante una afición que anima mucho a su equipo".

Rival: "El tema de la eficacia y de los goles es lo más difícil en el fútbol. Hay tramos de la temporada que se te dan mejores y otros peores. El Cádiz CF ha realizado una pretemporada muy buena. Y en las últimas jornadas muestra unos números extraordinarios, va al alza y lo ha corroborado estas semanas".

Touré y Luis Suárez juntos: "En nuestro libro caben todos los sistemas de juego, como hemos mostrado. Nunca estamos cerrados a nada, pero tenemos claro que como se empiecen a abrir debates, perjudicamos a los futbolistas. Si hay un equipo que está funcionando bien, no sé qué necesidad hay para darle vueltas. Normalmente jugamos con tres delanteros".

Pacheco: "Es una pregunta más para él que para mí. Hemos luchado mucho para que no se desanime. Es normal que haya debates, pero siempre he defendido que tenemos muy buenos porteros y eso es lo que me deja tranquilo. Fernando está respondiendo muy bien y no quiero generarles dudas".

Lo mejor del parón: "Yo soy de los entrenadores que quieren competir para conseguir puntos, pero también me gustan estas semanas porque vas sin el agobio de tener que competir, pudiendo trabajar de forma más reflexiva y tranquila. Hemos tenido tiempo y el tiempo es fundamental. Por eso son importante las pretemporadas. Hemos aprovechado el tiempo. Veremos a ver si da resultado a corto plazo, pero a medio estoy seguro de que sí".

Mundial: "Lo que más me ha llamado la atención del Mundial es el nivel de los equipos más modestos, hay más igualdades con los de perfil alto. También ver el campeonato en esta fecha porque los jugadores llegan frescos. El acontecimiento más importante es este. Verlos en junio estando más desgastados... Se ha notado el cambio de fecha. He visto a los jugadores más enteros y más frescos".