Cómo ven la vuelta de la Liga los aficionados del último equipo que visitará el estadio Carranza

Algunos peñistas del Albacete Balompié, que será el rival del Cádiz CF en el estadio Carranza en la última jornada, discrepan sobre la "necesidad" de la vuelta de la Liga que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fechó para la semana del 8 de junio.

El presidente de la peña Curva Rommel, Miguel Ángel López, ha calificado este regreso como "muy precipitado" y "sin las condiciones necesarias" para que se produzca el regreso a la competición, como se ha comprobado, desde su punto de vista, en otra liga.

"Hemos visto que en Alemania han empezado y hay un club, el Dinamo Dresde, que está en cuarentena, y eso ya hace que se desvirtúe la competición", ha esgrimido López.

En la misma línea se ha mostrado Joaquín Martínez, miembro del grupo de animación Squadra 1940, que ha señalado que no concibe "el espectáculo del fútbol sin público", como tampoco se piensa un concierto o una obra de teatro sin público, ha justificado.

Martínez ha considerado que el regreso a la competición para que se finalicen las once jornadas que restan tanto en Primera como en Segunda división se ha organizado así por "negocio" y ha puesto como ejemplo el del fútbol femenino, el cual no se ha reanudado "porque no genera el dinero que genera el masculino", ha resaltado.

"Van a volver, pero van a poner en riesgo la salud de futbolistas, cuerpos técnicos, árbitros y hasta trabajadores de los medios de comunicación", ha añadido como queja un aficionado que ha asegurado que "se podrían haber esperado a que la situación estuviera más tranquila o haber suspendido la liga, como han hecho en otros países".

En el lado opuesto se encuentra el presidente de la peña Pernales, Joaquín Garrido, quien ha justificado la vuelta del balompié nacional porque "el campeonato tiene que terminar", y sobre el día de regreso ha apuntado que "tenía que ser una fecha, la ha dictaminado el gobierno y hay que acatarlo".

En cambio, en cuanto al hecho de no poder acudir al campo a ver a su equipo ha dicho comprender que aunque a todos los aficionados les gustaría ir al campo a presenciar un partido, "sería irresponsable tras lo que ha ocurrido".

Además, preguntado por si podría hacerse con medidas de seguridad y reduciendo el aforo, Garrido ha contestado que "a lo mejor podría hacerse en Albacete, pero no en el Wanda Metropolitano, el Camp Nou o el Bernabéu, porque se formarían unas colas enormes para dar cabida a tantos aficionados", ha finalizado