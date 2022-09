Kiko Femenía piropea al Cádiz CF

Kiko Femenía compareció este miércoles en rueda de prensa para valorar el trabajo del Villarreal durante esta ventana de partidos internacionales y con la mirada puesta en el próximo rival liguero, el Cádiz CF, que espera en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) este sábado, 1 de octubre, a las 14.00 horas. El lateral subrayó la exigencia de salir a ganar todos los partidos y de no cometer errores que priven al equipo de puntos.

Preparación en el parón de selecciones. "Llegué un poco mal preparado por la temporada que tuve, pero me adapté rápidamente al equipo y los compañeros y el entrenador me ayudaron muchísimo. Me adapté a la manera de jugar del club. Estas dos semanas han servido para preparar el partido del Cádiz y para coger más detalles de lo que el entrenador quiere de mí y para aprender y dar lo mejor de mí".

Proyección en ataque. "Cada jugador tiene sus características y puede que, por las mías, defender me cueste un poquito más. Es la realidad. En ataque, el míster me está dando la libertad de subir y es más fácil para mí. En defensa, los compañeros me hablan, me aconsejan y me arropan".

Balance del primer tramo de la temporada. "Pienso que es muy bueno. Hemos tenido muchas salidas y fuera cuesta sacar puntos. El Cádiz es un rival complicado que tiene jugadores muy interesantes y tendremos que sacar nuestra mejor versión para sacar puntos de allí".

Acumulación de partidos. "Este mes de octubre va a estar cargado de partidos. Necesitamos estar todos muy enchufados para cuando el míster nos necesite. Va a ser complicado, pero bonito. Todos los jugadores queremos jugar el máximo de partidos. Esperamos responder a la exigencia de este mes".

Pulir detalles. "Por juego, creo que hemos dado el 100% y hemos jugado muy bien. Nos faltan detalles, como en los días del Betis y el Sevilla. También hemos aprovechado este parón para corregir estos detalles que nos hicieron no ganar esos partidos y afrontar los que vienen con la mayor ilusión y focalizados en no cometer los mismos errores".

"Ellos ganaron el otro día y su confianza crece; su gente va a arroparles todo lo posible"

Exigencia de ganar. "Aquí se exige ganar. Desde que yo he llegado, cada partido hay que ir a ganarlo. El club está creciendo y se exige eso. Vamos a mejorar y a ponernos las pilas para ello. Hay que ir partido a partido. No debemos pensar más allá del partido del Cádiz. Ellos ganaron el otro día y su confianza crece. Su gente va a arroparles todo lo posible. Tenemos que ser fuertes sabiendo que habrá momentos que no lo pasemos bien. Su objetivo es la salvación y querrán sumar puntos en su casa".

El Villarreal, un hueso duro de roer. "Viene de años por la forma de trabajar del club y por el planteamiento de Emery. Ha sabido hacer un grupo muy fuerte que cree mucho en ese modelo de juego. Es un halago que hablen bien de nosotros. Nos sentimos fuertes. Este tiene que ser un año muy bonito para nuestra gente y para nosotros".