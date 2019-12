Juanma Pavón se encuentra inmerso en la semana más especial en lo personal con motivo de la visita del Cádiz B a Huelva, su ciudad de origen y donde jugó y entrenó en el Recreativo. El mejor filial de la historia vio rota el domingo una racha de dos meses sin perder, pero el 0-1 con el Marbella no ensombrece una buena primera mitad de Liga.

–Se acabó la dinámica por errores habituales como el balón parado.

–Tenemos machacadas esas acciones, pero el otro día -contra el Marbella- la primera dio en el poste y la segunda acabó en gol. Son jugadas evitables porque teníamos tres defensores más el portero contra dos atacantes.

–¿Hay falta de recursos como se vio contra el Marbella?

–Lo intentamos con distintos cambios de registros pero esto es fútbol. Sin hacer un mal partido nos llevamos una derrota que considero injusta. Felicité a los chavales después del partido.

–Hay falta de gol. ¿Le preocupa?

–Sabemos que la tenemos y es obligación mejorarla y corregirla como filial que somos, que persigue que mejoren los jugadores. Tenemos delanteros. Juega Seth en punta pero puede hacerlo Lino, Nieto, Sergio Pérez... No es algo que me preocupe. Ellos también hacen un desgaste en defensa que provoca que cuando llegan al área contraria no tienen esa frescura. Eso hay que tenerlo en cuenta. En general estamos bien y no hay que dramatizar. Debemos reforzar lo que se hace bien y corregir lo que se hace mal.

Juanma Pavón | Entrenador del Cádiz B "Buscamos que todos los jugadores tengan participación, pero no es objetivo nuestro regalar minutos"

–¿Puede existir algo de cansancio? ¿Baraja la opción de dar minutos a gente que participa menos?

–Hay jugadores que llevan encima muchos minutos como Jordi (Tur) y Duarte, y al final siguen rindiendo a un nivel alto. Buscamos que todos los jugadores tengan participación e intentar ver qué jugadores están en su mejor nivel y lo que nos pueden dar. No es objetivo nuestro regalar minutos, sino que los jugadores se lo vayan ganando.

–¿Cómo ha sido el regreso de Nieto, tras estar con el primer equipo en Fuenlabrada?

–Nieto hizo un buen partido. Se vació tanto él como Seth (Vega). Tuvieron recuperaciones y provocaron mucho peligro al rival. Fueron capaces de generar incertidumbre en el área del Marbella.

–Sin embargo, no parece que con Hernán Lino sea igual...

–Quizás no hizo ante el Marbella su mejor partido, aunque el día del Don Benito estuvo fabuloso. Tuvo un duelo duro en su banda y ya se sabe que cada partido es un mundo. No estamos a disgusto con el.

–La visita a Huelva, para enfrentarse al Recreativo, ¿tiene tintes especiales para usted?

–Fui jugador y entrenador del Recre, soy de Huelva y para mí es especial porque vuelvo a mi casa. Nunca he ido como técnico visitante, pero para nosotros, como equipo, debe ser un partido más. Tendremos que poner todo para pelear por la victoria.