José Mari aún no está preparado para jugar

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, dispondrá de casi toda la plantilla para afrontar el encuentro contra el Espanyol de la novena jornada de Liga que se disputa en Barcelona en lunes 18 de octubre.

Una de las ausencias que confirmó el propio técnico es la de José Mari. El roteño se ha incorporado esta semana al trabajo con el resto del plantel después de dos meses y medio de baja, pero es pronto para que debute esta temporada tras la lesión que sufrió en el Trofeo Carranza de la que ya se ha recuperado.

Cervera contó el viernes 15, en la rueda de prensa previa al partido que el 6 del conjunto amarillo "se ha incorporado a los entrenamientos y es una gran alegría". Aunque una cosa es trabajar con el grupo y otra poder competir.

De hecho, según explicó el propio técnico, José Mari no está del todo listo para poder jugar un partido oficial. "Hace cosas con el grupo, pero no todo. Se va uniendo de manera paulatina. Cuando tenemos que hacer determinadas cosas él no las hace y se tiene que apartar".

No hay una fecha concreta para su regreso a los terrenos de juego, pero lo que sí está claro es que no llega al duelo ante del Espanyol. "Aún no está para jugar", precisó Cervera sobre José Mari.