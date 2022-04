Iván Alejo habla de su amigo y su enemigo deportivo

Iván Alejo, en estado puro. El extremo del Cádiz CF dice lo que siente y como lo siente, caiga quien caiga. Él es así para lo bueno y lo malo. El futbolista vallisoletano se refiere a la actualidad y a su cambio dentro de una misma temporada en la que ha pasado de la nada al todo.

Para empezar, recadito con cariño y suavidad al anterior inquilino del banquillo del Cádiz CF. "Con todo el respeto del mundo a Álvaro Cervera, que ha sido el entrenador que ha llevado al Cádiz de Segunda B a Primera, creo que el equipo estaba muy desgastado anímicamente. Al jugador le dolía cuando su entrenador salía ante la prensa y decía que no éramos capaces de dar dos o tres pases seguidos. Creo que no es la realidad y así se ha ido demostrando", indica a los micrófonos de la SER. "Somos un equipo que tiene mucho fútbol y cuando en Primera te limitas a defender es muy complicado conseguir la permanencia", relata.

Alejo ve lo adecuado en el equilibrio actual que muestra el Cádiz CF desde la llegada de Sergio González. "Hacemos un fútbol muy bueno y defensivamente hemos dado un paso adelante a pesar de defender muchos metros más arriba. Sobre todo, que nos hagan creer que somos buenos futbolistas porque lo hemos demostrado y que por algo estamos en Primera. La llegada de Sergio nos ha dado mucho y creo que nos seguirá dando porque creo que es el entrenador ideal para el Cádiz", asegura.

El extremo no esconde sus errores en su etapa de amarillo, sobre todo cuando se empecinó en abandonar el equipo. "Ya he dicho que no hice las cosas bien porque en mi cabeza estaba la idea de salir del club. Me sentía como el segundo espada porque, hiciese lo que hiciese, siempre había gente por delante de mí. El futbolista siempre es egoísta y miré más por mí que por el equipo".

Detrás de ese papel tan secundario estaba la decisión del ex técnico. "Cervera conmigo fue muy claro. Me dijo que mientras que él estuviera yo iba a tener muy complicado volver a ponerme la camiseta del Cádiz. Me dolía porque yo pude cometer errores, pero pienso que las personas siempre merecen segundas oportunidades", al tiempo que tiene claro que hay una persona clave para su continuidad en el proyecto. "Si estoy en el Cádiz es por Manuel Vizcaíno. Cuando le he pedido salir él me ha hecho ver que yo tenía que estar aquí y que iba a triunfar. Si ahora estoy a un gran nivel se lo debo al presidente y a Sergio González", recalca el extremo del Cádiz CF.