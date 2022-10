El grito de guerra de Sobrino a todos los cadistas tras la victoria

Rubén Sobrino celebra en el campo el brillante final del Cádiz ante el Atlético en un final de partido de infarto. Cuando ya se dirige hacia vestuarios, todavía en el campo de juego, se hace un vídeo en el que anima a todos los cadistas exclamando: "Vamos Cádiz, hasta el final ostias, la lucha no se negocia. ¡Vamooooos!"

Posteriormente el jugador atendía a los micrófonos de DAZN par exponer las impresiones en caliente, aún con sus compañeros celebrando el triunfo con la grada. "No sé ni cómo lo he metido. Era un centro fácil para su central, no despeja y me la veo encima. La verdad es que tuve dudas de si era mano o no, aunque le dije al árbitro que no era. Tuve dudas a la espera de ver lo que decía el árbitro", explicaba.