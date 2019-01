Granada, el punto de partida de infinidad de refuerzos

Casualidad o no, influencia de Quique Pina y Juan Carlos Cordero o no, la realidad es que en los últimos años un alto porcentaje de futbolistas que han reforzado al Cádiz han partido del Granada CF, de forma directa o indirecta. En el Nuevo Los Cármenes se ha cocinado el futuro de jugadores que al final terminaron de amarillo. El último caso es el de Darwin Machís, aunque su propiedad pertenezca ahora al Udinese.

La lista de ex del Granada o futbolistas que pertenecieron a este equipo y que al final aterrizaron en el Ramón de Carranza es enorme contemplando únicamente los últimos años. Álvaro García, Brian Oliván, Aridane, David Barral, Nico Hidalgo, Wilson Cuero, Richard Boateng, David Ferreiro, Héctor Yuste, Álex Goikoetxea, Barrancos, Akinsola, Juanjo, Toti, Gonzalo Gutiérrez, De Coz, Ikechi Anya, Cases, Salvador Agra o ahora el recién aterrizado Darwin Machís son algunos de los ejemplos de lo que viene sucediendo desde que Pina y su gente de confianza han estado vinculados al club gaditano.

Hay que remontarse a la campaña 2011-12 para ver esos primeros lazos, ya que aquella temporada la gestión deportiva del Cádiz la puso Antonio Muñoz en manos de Pina. El Cádiz fue campeón del grupo IV de Segunda B pero se resistió el ascenso. El murciano reforzó, vía Granada y Udinese, el primer equipo y el filial. Con motivo de la vuelta de Pina y su equipo de trabajo a partir de 2014, de nuevo el trasvase de Los Cármenes al Carranza no ha parado, ni siquiera ahora que el ex consejero y Cordero no tienen poder de decisión en la entidad amarilla. La cuestión es saber si Machís será el último.