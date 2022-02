Granada-Cádiz C.F.: Resultado y resumen del partido

El Cádiz C.F. no ha sido capaz de marcar gol. Ni con un hombre menos en las filas del equipo nazarí ha logrado encajar el gol que tanta falta hacía para meterse de lleno en la pelea por la salvación y que hubiera dado algo de aire en estos difíciles momentos.

Empate con sabor a derrota en Granada

El equipo amarillo una vez más fue mejor y una vez más no supo sacar tajada. Esta vez no fue capaz de ver puerta y el empate se queda muy corto en sus aspiraciones. Pasa una jornada más y continúa a cuatro puntos del objetivo desde la 18ª posición con 21. No hay manera de que recorte distancias y, aunque aún tiene opciones de seguir en Primera, no da con la tecla para huir del descenso.

Sergio González mantuvo el esquema del anterior encuentro, con tres centrales, dos carrileros y un trío de delanteros. El mismo once salvo el obligado cambio de Santiago Arzamendia por el sancionado Espino.

Los amarillos salieron con mentalidad ofensiva. Con presión arriba fue su manera de anunciar que iban a por los tres puntos en un arranque esperanzador. Fue a la contra como crearon una ocasión clarísima en el minuto 4. Balón largo de Arzamendia, cesión defectuosa a Domingos Duarte hacia atrás y Negredo, solo delante del portero, quiso regatear en lugar de rematar y Maximiano desvió el cuero.

Los visitantes llevaron el mando ante un rival muy nervioso en la retaguardia. Superiores los gaditanos en la primera media hora aunque sin aprovechar su momento. En el 20, Lozano remató fuera un centro del Akapo al interior del área.

La pujanza de los amarillos se estrelló contra la muralla rojiblanca. El Granada apenas apareció en ataque y cuando lo hizo fue con poco convencimiento, como un disparo lejano de Luis Suárez en el 24 que acabó con el balón entre los brazos de Ledesma.

Liderado por Rubén Alcaraz, el Cádiz CF siguió lo suyo, con presión alta y circulación con criterio. Faltó el gol. En el 28, el propio Alcaraz mandó alto un latigazo desde la frontal del área. En el 30, cabezazo de Negredo con el cuero manso a las manos de Maximiano.

Y en el 33, una jugada de las que pueden ser consideradas claves en el devenir de un partido. Mala cesión atrás de Germán a Domingos Duarte, Negredo se anticipó y cuando se marcha solo a la portería fue derribado por el defensa. La acción no ofrecía dudas y el colegiado expulsó al zaguero pese a las protestas de los locales. El Cádiz CF se encontró con superioridad numérica con muchos minutos por delante.

El escenario no podía ser más favorable para los de Sergio González aunque Collado, en el 40, con su misil obligó a Ledesma a estirarse al máximo para evitar el 1-0. Fue el aviso del Granada de que esta vivo pese a quedarse con un futbolista menos.

En el 41, el arquero nazarí atrapó el balón tras un remate cercano de Lozano en la última jugada destacable antes del intermedio. Los amarillos, con dominio pero sin pegada en el primer acto, disponían de 45 minutos para sacar rédito a su superioridad numérica.

La segunda parte arrancó con el guión esperado: posesión de los visitantes y los de casa encerrados en su parcela a la espera de una contra. En el 47, Lozano se plantó en la línea de fondo junto a la portería y su pase atrás no encontró un aliado.

El dominio del Cádiz CF llegó a ser apabullante pero sin generar peligro mientras el colegiado perdonó la expulsión a Germán. Con media hora por delante, el entrenador varió el dibujo para dejar una defensa de cuatro de hombres, con dos centrales tras la entrada de Iza Carcelén e Iván Alejo. Más madera para la banda derecha.

El reloj corrió a favor de los anfitriones, conformistas dada su situación. Daban por bueno un empate que de poco le valía a un Cádiz CF persistente que rozó el gol en el 69 con una doble oportunidad. Primero, Negredo, solo ante el portero, no pudo superarlo con su remate y el posterior zurdazo de Iza Carcelén desde el balcón del área se escapó por muy poco.

Los amarillos no lograban abrir la lata, lentos en la circulación, y el preparador cadista redobló su apuesta en ataque al encomendarse a Alberto Perea, Álex Fernández y Rubén Sobrino para los últimos minutos. El partido enfiló la recta final con un Granada acomodado en su parcela y un Cádiz CF volcado en busca de la victoria.

Y es que los amarillos, pese a tener el control absoluto, carecieron de argumentos y además sufrieron alguna acometida de los rojiblancos, como un centro de Quini en el 86 que hizo que el balón se pasease por el área pequeña sin rematador. En el 88, un disparo fallido de Rubén Alcaraz desde la frontal. Y en el 93, testarazo alto de Sobrino.