El Getafe, el rival más temible para el Cádiz CF por los empates a puntos, pierde a cuatro jugadores clave

El Getafe, el rival más peligroso para el Cádiz CF en caso de derrota en el Martínez Valero de Elche, tendrá que afrontar su 'final' por la permanencia ante el Valladolid en el estadio José Zorrilla sin cuatro de sus jugadores clave en los últimos encuentros de un equipo que probablemente necesite puntuar para lograr la permanencia.

El entrenador José Bordalás no podrá contar, por segundo partido consecutivo, con su delantero estrella, el turco Enes Ünal, que estará de baja por una rotura del cruzado de su rodilla derecha hasta el mes de diciembre. Y, probablemente, salvo sorpresa, y también por lesión, no estará el uruguayo Mauro Arambarri, que dudó si infiltrarse en el tobillo derecho para el choque ante Osasuna. Finalmente, no lo hizo.

Pero Bordalás tampoco podrá alinear a Djené Dakonam y a Cristian Portugués 'Portu'. Ambos vieron su quinta cartulina amarilla frente a Osasuna y no estarán en Valladolid. El técnico alicantino pierde a su hombre de confianza sobre el césped, Djené, y a otro como Portu que ha aportado mucha combatividad y esfuerzo desde que llegó al cargo hace seis partidos.

Parece que con Ünal y con Arambarri, Bordalás ha dado con la tecla para sustituirles. Sin embargo, esa tecla no podrá pulsarla de nuevo en el caso del uruguayo, ya que Djené ha sido su sustituto en el centro del campo. El central togolés cambió su posición habitual en la defensa para jugar de medio centro destructor ante el Real Madrid, Elche, Betis y Osasuna. Por tanto, Bordalás tendrá que utilizar a Luis Milla para manejar el juego del Getafe igual que hizo frente a Osasuna.

En ese caso, Milla volvió al once para suplir la baja de Carles Aleñà, que estaba sancionado. Ahora, con la vuelta de Aleñà, pero con la ausencia de Djené, es probable que Milla, salvo milagro con Arambarri, vuelva a salir en el once. El caso de Enes Ünal está más claro. La irrupción de Juanmi Latasa, primero en el Benito Villamarín para sustituir al delantero turco, y después en el once frente a Osasuna, ha sido muy positiva.

El joven ariete cedido por el Real Madrid rindió a gran nivel en ambos encuentros y se ha ganado entrar de nuevo en la alineación de otro partido clave. Borja Mayoral, tendrá que esperar de nuevo en el banquillo.

La baja de Portu, Bordalás la puede cubrir con Juan Iglesias y un sistema de doble lateral en la zona derecha del equipo. Atrás, en defensa, el uruguayo Damián Suárez podría repetir. Y un poco más adelantado, Iglesias jugaría en el carril derecho del centro del campo.

El caso es que el Getafe tendrá que hacer un puzzle para completar un once que será clave en su futuro en Primera División. De momento, con los tres puntos que consiguió ante Osasuna, estaría fuera de la zona de peligro con 41 unidades por delante del Valencia (41), Almería (40), Celta (40) y Valladolid (39), que ahora sería el equipo que acompañaría a Segunda División al Espanyol y al Elche.

La calculadora indica que el Getafe seguirá en Primera División en caso de victoria o empate en Valladolid. Y, si pierde, necesitaría una derrota del Almería, que visita al Espanyol, o del Celta, que recibe al Barcelona. El equipo madrileño es el peor acompañante del Cádiz CF en caso de derrota en Elche y de quedar empatado a puntos.