Jon Ander Garrido se ha convertido en inesperada baja casi segura para el partido de este sábado en La Rosaleda contra el Málaga, tras retirarse de la última sesión de entrenamiento con un golpe en la mano que ya se lesionó y ser trasladado para que se le practiquen pruebas que determinarán el alcance del problema.

Álvaro Cervera explicó en la rueda de prensa previa al encuentro lo que sucedió con el centrocampista vasco. "Estábamos terminando, se ha caído, se ha levantado y ha dicho que ha escuchado un ruido y que cree que está roto. Tiene mala pinta".

El técnico, que empieza a asumir que no podrá contar en la capital costasoleña con un futbolista clave en sus esquemas, admitió que para sustituirlo lo normal es que entren Bodiger o Edu Ramos, ya recuperado aunque aún quizás falto de ritmo para un encuentro completo.

Sin embargo, confesó que su preocupación va más allá del compromiso de este fin de semana. "Lo de Garrido me preocupa no por este partido sino por la lesión en sí, porque sea una lesión larga. No podemos estar mucho tiempo sin él. Eso es lo que me preocupa. No es que dependamos de él, pero si miras los datos, el equipo, aunque puede ganar, hace otras cosas si está o si no está Garrido. Tenemos más recursos, pero cuando está él hacemos más cosas de las nuestras".