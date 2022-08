Fichajes Cádiz CF: se calienta la operación Bongonda

El mercado veraniego de fichajes llega la recta final. Queda una semana para el cierre de operaciones tanto de entradas como de salidas, en concreto hasta las doce menos un minuto del próximo 1 de septiembre, justo antes de la visita del Cádiz CF al Celta de Vigo (viernes 2 en el partido de la cuarta jornada de Liga).

Poco tiempo en opinión de unos, mucho según otros. Los clubes están acostumbrados a apurar al máximo. En el Cádiz CF trabajan a destajo para propiciar llegadas y también para buscar una solución para los jugadores con los que no cuenta para la nueva temporada.

Martín Calderón, Jorge Pombo y Alberto Perea están destinados a salir. Los dos primeros no tienen dorsal y el manchego tiene papeletas para unirse al proyecto del Granada, aunque dispone de otras posibilidades.

En el capítulo de entradas, la entidad cadista se centra en la contratación de uno o dos extremos. Siguen abiertas las vías de Theo Bongoda y Brian Ocampo y el jugador del Genk belga en principio está muy cerca de ser nuevo jugador del Cádiz CF. No ha jugado con su equipo este curso y todo apunta a su salida. La entidad cadista puede llegar a los 3 millones de euros por el futbolista, al que ofrecen cuatro años de contrato. En Bélgica lo dan por hecho, pero aún no está firmado.

Pero aún no está firmado y en el mercado puede pasar cualquier cosa. Los contactos son permanentes. La operación se calienta con el paso de los días. Esta bien encaminada pero no culminada y los últimos flecos pueden provocar alguna demora.

En el caso del futbolista del Nacional de Montevideo, hay negociaciones en marcha que no son fáciles. En la recámara hay otras opciones si no se produce un acuerdo para el aterrizaje del extremo uruguayo.

El Cádiz CF da absoluta prioridad a las bandas los últimos días de mercado. Son los puntos más débiles que pretende reforzar antes del 2 de septiembre.

Con la portería, la defensa y el centro del campo definidos, otra cuestión es la delantera. No está descartada la llegada de un ariete, aunque no es algo que cause dolor de cabeza a los responsables deportivos del club.

Anthony 'Choco' Lozano, Lucas Pérez, Álvaro Negredo y Álvaro Giménez son los delanteros con los que cuenta el entrenador, además de la aportación de Rubén Sobrino cuando esté recuperado, la posibilidad de Bongonda si se confirma su fichaje y otros recursos como el de Álex Fernández como segundo punta.

La incógnita sobre el aterrizaje de un nuevo delantero se mantendrá en los próximos días. Cabe la opción de un jugador sub'23 que no tenga licencia profesional. Quedan días por delante y puede pasar de todo.