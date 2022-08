Fichajes Cádiz CF: ofrecen al delantero Sory Kaba y el club adopta una decisión

Llegan más ofrecimientos al Cádiz CF en los últimos días, cuando el mercado de verano se adentra en una espiral de locura con numerosos clubes a la caza de fichajes y un sinfín de jugadores que buscan acomodo en algún equipo.

Y no sólo los futbolistas que están libres buscan trabajo. Hay otros que quieren progresar o clubes que pretenden dar salida a los que no les interesa. Se esperan movimientos a nivel general hasta el cierre del mercado.

La cuestión es que el delantero Sory Kaba ha sido ofrecido al Cádiz CF. El programa de televisión 'El Chiringuito' informó de la posibilidad de que recale en la escuadra amarilla. Fuentes solventes señalan a Diario de Cádiz que no es el club gaditano el que ha movido ficha, sino los representantes del futbolista.

Kaba pertenece al Midtjylland danés, con el que acumula una decena de partidos oficiales en la temporada 2022/23 (seis de Liga y cuatro de la fase previa de la 'Champions') y dos goles. La pasada campaña jugó cedido en el Leuven belga. Tiene contrato con el cuadro danés hasta 2024.

Nacido en Conakry (Guinea) hace 27 años, el ariete se inició en España en las filas del Alcobendas y con el Elche jugó en Segunda División antes de ser traspasado al Dijon de la Primera francesa. De allí a Dinamarca-Bélgica-Dinamarca con su actual equipo.

El Cádiz CF recibe el ofrecimiento de Sory Kaba pero en principio no entra en sus planes la contratación del delantero. En el club consideran que no mejorar lo que hay y no es una opción que esté contemplada al menos a día de hoy. Salvo sorpresa el ariete no vestirá de amarillo.