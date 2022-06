Fede San Emeterio cuenta lo mejor y lo peor de su paso por el Cádiz CF

Fede San Emeterio llegó al Cádiz CF en el mercado de invierno con el equipo ubicado en la zona de descenso en una situación delicada. El medio de corte defensivo se convirtió en una pieza importante en el esquema de Sergio González, aunque una lesión le apartó de la actividad en la recta final de curso.

El cántabro aportó su grano de arena a la permanencia del conjunto amarillo y regresó al Real Valladolid al finalizar el periodo de cesión. La entidad cadista no ejecutó la opción de compra.

San Emeterio hizo una valoración de la campaña 2021/22 en los canales oficiales del Cádiz CF.

Balance de la temporada: "Muy positivo porque se ha conseguido la permanencia que es lo que todos queríamos. Sufriendo hasta el final, pero así lo hemos disfrutado incluso más".

El mejor momento: "El último partido cuando pita el final, aunque especialmente cuando pita el final en Granada ya que dependíamos de ese partido. Fue un momento de éxtasis, de felicidad absoluta y me quedo con eso".

El peor momento: "Personalmente, la lesión. En las últimas 4 o 5 jornadas la rodilla no me ha permitido poder jugar, ni siquiera estar involucrado en la dinámica de entrenamientos. Me ha tenido apartado y para mí es el peor momento".

Mensaje a la afición: "Gracias por el desplazamiento a Vitoria, pero especialmente por todo lo anterior, por los recibimientos en casa. Si lo hemos conseguido ha sido gracias a ellos porque nos han hecho creer y nos han llevado en volandas hacia el objetivo, hacia la permanencia".