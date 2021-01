Fali, ante la terrible tercera ola: "Sigo teniendo mucho miedo"

Fali Giménez ha pasado este jueves por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde el defensa del Cádiz CF, que ahora viene jugando en Liga como pivote, ha repasado la actualidad del equipo y el momento personal que vive de amarillo.

Su balance de la primera vuelta le ha llevado a decir lo siguiente: "Hemos hecho una primera vuelta que era muy complicada desde el inicio, muy difícil jugar en Primera División. Tener veinticuatro puntos es un número grande para nosotros peros sabemos que la segunda vuelta será mucho más complicada. Ahora hay que mirar al Sevilla, que es el primer objetivo que tenemos".

La posición que ocupa en las últimas semanas, por delante de la zaga, ha salido a relucir en la rueda de prensa telemática. "No es nuevo para mí jugar en el centro del campo. Llevaba mucho tiempo sin hacerlo, aunque en el Nástic Vicente Moreno me utilizó ahí. Pero hace tiempo", añadiendo que "aquí se corre mucho y sé que en ese puesto puedo estar mucho mejor". "Me falta ritmo de Primera División y eso me lo darán los partidos que vaya acumulando".

Este asunto ha dado para más porque Fali ha recalcado las diferencias de estar como central o pivote. "Lo más difícil que aquí en el Cádiz de defensa se corre poco con dos mediocentros por delante. Y ahora corro demasiado y cuando tienen la pelota ese primer pase no es bueno porque te falta el oxígeno. Pero eso lo voy a ganar al final y si quiero jugar en esas posición tengo que conseguirlo. Sé que voy a mejorar en robar y dar ese pase bien".

El valenciano ha recordado que hay una máxima que nunca puede faltar en el césped. "Yo siempre doy mi cien por cien. Soy un jugador que lo intenta dar todo. En mi cabeza está siempre eso. Gracias a mis compañeros va todo bien. Ahí tenemos a Choco y Negredo arriba y tener a esos dos tío da mucho. Con el que esté te lo hace más fácil. Yo quiero jugar y al final se trata de ayudar al equipo en lo que pueda".

Fali ha tenido palabras para el adversario al que visitan esta próxima jornada. "El Sevilla compite por otros objetivos que no son los nuestros, pero ya vimos lo que pasó ayer (en referencia al Alcoyano-Real Madrid, de Copa del Rey) y lo que es el fútbol. Nosotros debemos competir con nuestras armas a pesar de que sabemos que nos medimos a un pedazo de equipo. Fuimos capaces de ganar al Barça y al Madrid, iremos fuerte con nuestras armas y hay que competir y luchar para sacar los tres puntos de allí. Será difícil, como todos los partidos de Primera División".

La pandemia se ha endurecido en estas últimas semanas y el defensor del Cádiz CF tuvo un episodio de pánico la pasada temporada que le llevó a no querer entrenar ni jugar durante algún tiempo. "Es verdad que sigo teniendo mucho miedo y respeto a lo que nos está pasando a todos. Tenemos que hacerlo bien, no solo nos jugamos nuestras vidas, sino las de los demás. Debemos hacerlo bien para salir de esto entre todos. Yo no me avergüenzo de nada, juego al fútbol gracias a mi psicólogo. Por él tiró para adelante, porque si no no estaría aquí. Los compañeros y el club también me dieron su apoyo, por eso le debo tanto a este club. El Cádiz me ayudó a ganar una dura batalla. Todo esto me sobrepasó" ha recordado.

"El míster me dio la vida, me sacó de jugar en Segunda B para jugar en Segunda y subimos a Primera"

Da la cara por los compañeros y el nivel de todos al margen de la participación en el equipo. "Somos una plantilla competitiva. La mayoría es la primera vez que juega en Primera, No tenemos experiencia pero sí muchas ganas para conseguir el reto de la permanencia. Vamos día a día entrenando al máximo para poder jugar. Todos vamos a sumar, el que juega y el que no. Los veinticuatro puntos es mérito de todo el equipo aunque se mire a los once o quince que salimos cada partidos. Los de afuera nos aprietan para que no nos relajemos".

En la parte final de su intervención ha dejado palabras de admiración hacia Álvaro Cervera. "Del míster lo dije todo al principio de temporada, cuando salió que me podía marchar. El míster me dio la vida, me sacó de jugar en Segunda B para jugar en Segunda y subimos a Primera. Es el que me puede quitar. Me ha dado la oportunidad de jugar en Primera. Hacer que el Cádiz tenga veinticuatro puntos es mérito del míster. Tiene a todos enchufados y que todos estén con él a tope jueguen o no jueguen. Lo que le está pasando al Cádiz no lo digo yo ni son palabras, son hechos. Es el entrenador idóneo para este equipo".