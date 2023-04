Fali saca a relucir su lado más sensible

El defensa central del Cádiz CF, Fali, ha querido compartir una mañana muy especial con los chicos y chicas de la Asociación Down de Cádiz. El jugador, que siempre ha mostrado su lado más solidario, ha querido pasar un rato con estos jóvenes con Síndrome de Down y demostrarles su cariño y apoyo.

La visita ha sido todo un éxito y ha estado llena de emociones. La Asociación Down ha recibido a Fali con mucha ilusión y han cantado, junto al jugador, el himno del Cádiz CF demostrando su amor por el equipo. Además, han tenido la oportunidad de hacerse fotos con el jugador y de escuchar sus palabras de agradecimiento por el cariño y apoyo recibido.

Álvaro, uno de los chicos con Síndrome de Down y autor de esta iniciativa de invitar a Fali, se ha mostrado muy emocionado con la visita de su ídolo. De hecho, ha aprovechado la oportunidad para leerle una carta muy emotiva demostrando al central lo que representa para todos ellos.

Fali ha demostrado una vez más su lado más humano y ha dejado claro que el Cádiz CF es un equipo comprometido con su ciudad y con su gente. El jugador se ha mostrado muy contento de poder compartir esos momentos de felicidad con todos ellos y ha afirmado que está dispuesto a visitarles más a menudo.

La Asociación Síndrome de Down de Cádiz y Bahía 'Lejeune', creada en 1992, es una organización no gubernamental, de ámbito provincial, sin ánimo de lucro, especializada en mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

El objetivo principal de la Asociación Síndrome de Down de Cádiz y Bahía 'Lejeune' es mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.