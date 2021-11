Espino, de nuevo olvidado por Uruguay

Si ahora mismo hubiese que hacer la alineación con los jugadores más destacados de la Liga, en ese once podría entrar perfectamente un jugador del Cádiz CF.

Alfonso 'Pacha' Espino se ha convertido en uno de los baluartes del conjunto amarillo. Una pieza fundamental e lo que va de temporada. Es el único jugador de campo de la plantilla cadista que ha estado todo el tiempo sobre el césped en las 13 jornadas disputadas y además con un rendimiento altísimo en términos generales.

Espino sería un claro candidato a ocupar el lateral izquierdo de esa hipotética alineación. Es un animal competitivo. Pone toda la carne en el asador en cada acción, siempre a tope, como si no hubiese un mañana. Y además lleva dos goles, el que marcó ante el Levante en la jornada inaugural y el que hizo frente al Celta de Vigo en el quinto capítulo.

En San Mamés volvió a brillar. Anuló primero a Berenguer, que ya no salió en la segunda mitad, y después pudo con Nico Williams cuando apareció por su zona. Además de defender, no dudó en sumarse al ataque como suele hacer en cada partido.

Espino está que se sale, quizás en el mejor momento de su carrera. Sin embargo, pese a su innegable brillo en una de las mejores ligas del mundo como es la española, sigue sin tener sitio en la selección de Uruguay. Es un caso que llama la atención.

El seleccionador del combinado uruguayo, Óscar Tabárez, sigue sin contar con Espino. En la convocatoria que se dio a conocer el viernes 5 de noviembre no aparece el jugador del Cádiz CF pese a los méritos que acumula. Uruguay afronta dos citas de clasificación para el Mundial 2022: la primera, como local ante Argentina el viernes 12: La segunda, como visitante contra Bolivia el martes 16.

Cada entrenador tiene sus preferencias y Tabárez no cuenta con 'Pacha' Espino, que no ha sido internacional con su país. De momento no cumple un sueño pero por otro lado tiene tiempo para descansar durante el parón liguero. Un reposo que le viene bien dado el palizón que lleva en su cuero, con 1.170 minutos entre pecho y espalda sin contar con los de prolongación.