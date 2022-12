El Dépor admite que ya negocia con el Cádiz CF por Lucas Pérez

A pesar de la reticencia que existía en parte del cadismo, el presidente del Deportivo de la Coruña se ha encargado de despejar todas las dudas que podían existir. Su equipo quiere a Lucas Pérez y el máximo dirigente admite que ya negocia con el Cádiz CF. Blanco y en botella.

Antonio Couceiro no levanta el pie de la lucha, casi eterna, para que el atacante amarillo regrese a su tierra aunque ello conlleve bajar dos categorías. El Deportivo aprieta con sus armas y su estrategia, pero aprieta y no está por la labor de renunciar al futbolista. Todo ello cuando el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ha marcado su hoja de ruta. "Me gustaría renovar a Lucas Pérez".

La cuestión es que el club gallego no se rinde en un combate que, a priori, parece poco equilibrado. Después de celebrar la Junta de Accionistas, Couceiro habló del tema de moda. "Puedo aportar poco más que lo que dije la semana pasada. Todos los que estamos aquí deseamos que venga Lucas Pérez. Eso sí, una negociación completa porque somos tres partes y tenemos que alcanzar un punto para encontrarnos confortables", explicaba el máximo dirigente.

Couceiro trata de poner respeto y cordura a una situación compleja por lo inesperado de que Lucas Pérez acepte un cambio profesional tan brusco. "Mi máximo respeto al presidente del Cádiz CF, Vizcaíno. Como digo, en toda negociación se llevan unas estrategias. A partir de cierto punto pueden intervenir otras personas. Hay que tratar de buscar de manera imaginativa ese punto de encuentro entre todas las partes. A lo mejor no es de alta satisfacción para alguna de ellas", afirmaba.

La 'operación Lucas Pérez' es compleja, demasiado, y los contactos se llevan con máxima discreción. "Esto exige una alta confidencialidad en la negociación. Dicha negociación existe, me ratifico. Lo que toca es avanzar coordinadamente con Lucas Pérez y su agente, que es quien tiene contrato con el Cádiz CF y buscar ese punto de encuentro que nos lleve al acuerdo final, que es posible".

Aunque el presidente deportivista no lo dice abiertamente, su club y el Cádiz CF tienen abierta la negociación. "No puedo desvelar los puntos de la negociación, ya que estamos trabajando de manera coordinada y tratando de buscar ese punto de equilibrio. Tranquilidad, hay tiempo. La mejor forma es dejando trabajar a los profesionales. Se exigirá la intervención de diferentes personas".

Desde el pasado verano está el conjunto coruñés empecinado en recuperar a Lucas Pérez, también con la colaboración del jugador, que se deja querer. No pudo ser en la primera ventana de incorporaciones y ahora el intento se repite. El aspecto económico se antoja esencial, ya que el Cádiz CF pagó un millón de euros al Elche hace un año y sabe que en junio el atacante se irá gratis. Por eso el interés de Vizcaíno de renovar al delantero. "Es uno de los temas, es una cuestión económica, tiene muchos aspectos que se pueden modular. No es una negociación sencilla", añadiendo Antonio Couceiro que "la económica no es la única cuestión".

El tema es que el Deportivo podría poner sobre la mesa 700.000 euros y desde el Cádiz CF tendrán que evaluar si ese dinero es suficiente para perder a uno de sus grandes argumentos ofensivos y buscar un recambio de garantías. Hay que tener presente que el equipo amarillo está en posición de descenso a Segunda A y Lucas es, a día de hoy, una pieza muy importante en el proyecto. "Lucas es importante para ellos, deben buscar una solución", recalcaba el presidente del club gallego.