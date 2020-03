El entrenador del Lugo reconoce que los últimos resultados le dan confianza para recibir al Cádiz, aunque asume la dificultad de la cita. “Llega el líder, el mejor de la categoría, el que mejor ha hecho las cosas, muy complicado. Los equipos de Álvaro (Cervera) son difíciles de batir, muy marcados, saben lo que hacen, disponen de muy buena plantilla, tienen variedad para afrontar cada partido... Pero tenemos nuestras opciones”.

Un rival que basa su potencial en robar y correr... “En eso estamos tarbajando, en la solidez a nivel defensivo. No es fácil a la hora de mejorarla pero cada vez vamos mejor. Por contra, hay que mejorar a nivel ofensivo para ser equipo más completo”.

Curro Torres lamenta que “esta semana es diferente porque nos ponen un partido el domingo y otro el viernes, tenemos un día menos de trabajo y el rival viene con un día más de descanso”.

La estrategia, fundamental. “Aún tenemos que mejorar, podemos hacerlo, incrementar ese rendimiento porque hay opciones de hacer daño. Cada partido son 90 minutos diferentes a cualquier otro y hay que estudiarlo, saber dónde se puede hacer daño y dónde te pueden hacer daño. Saldremos a tratar de hacer las cosas bien”.

Casi sin lesionados, siempre mejor. “Es muy buena noticia y una complicación para mí. Los que salen muestran una magnífica predisposición y me siento muy contento de toda la plantilla. No es fácil estar fuera de una convocatoria, pero lo más importante no es los que juegan sino cómo vienen apretando para jugar los que no lo hacen”.

La afición, también clave. “Será básico que estén con nosotros. Nuestra obligación es ofrecerles la oportunidad de sentirse orgullosos del rendimiento del equipo, tenemos que recompensarles con trabajo y sacrificio”.

Ambicioso después de tres partidos invicto e imbatido. “Lo mejor es los que he podido ganar, y el que no he podido ganar, una espina clavada”.