El Covid-19 toca de refilón al Cádiz CF

El argentino Franco Cervi recibió este jueves el alta médica tras completar con normalidad el último entrenamiento del Celta de Vigo antes de recibir al Cádiz CF en Balaídos, por lo que estará a disposición de su compatriota Eduardo 'Chacho' Coudet, que mantiene la duda del mexicano Néstor Araujo y pierde a Joseph Aidoo.

El central ghanés ha dado positivo en coronavirus en el test de antígenos que le han realizado en las últimas horas y estará confinado en su domicilio hasta que de negativo en un PCR. Es la segunda vez que Aidoo da positivo de COVID-19. Su baja es un serio problema para Coudet, que se verá obligado a forzar al central mexicano Néstor Araujo, que ha entrado a menor ritmo que sus compañeros por unas molestias musculares que, no obstante, no le deberían impedir formar pareja este viernes con Jeison Murillo en el centro de la zaga.

Otro futbolista que apunta al once es el extremo argentino Franco Cervi después de superar la talalgia que había sufrido en el pie derecho. El exjugador del Benfica estrenó el pasado domingo titularidad marcando su primer gol con la camiseta celeste en el Santiago Bernabéu.

Coudet, entrenador del Celta, reconoció que su equipo necesita "ganar" este viernes al Cádiz para disipar las dudas del inicio de temporada, después de sumar un sólo punto de doce posibles. "Para mejorar la idea hay que intentar sostenerla, y yo veo a los jugadores convencidos. En esta liga voy aprendiendo constantemente. El calendario, a veces, te condena un poco, pero no es excusa. Tenemos que ganar", comentó el técnico del Celta en su comparecencia ante los medios.

Coudet advirtó que su equipo necesitará jugar "con paciencia" para desarmar a un rival que "cierra bien los espacios" y si tiene la "necesidad" de tener el bloque bajo lo hace porque se siente "cómodo". "Nuestra intención es tratar de ser protagonistas más allá de lo que plantee el rival", afirmó el preparador celeste, deseoso de dedicarle un triunfo a su afición: "Estamos en deuda con ellos, vamos a tratar de darle una alegría".

Restó importancia al hecho de que su equipo no haya ganado desde la vuelta de los aficionados a los estadios porque "las estadísticas son un dato más", y defendió a sus jugadores porque él es "el principal responsable" de que su equipo juegue bien y gane. "Quiero ganar, esa es la verdad. Que la gente se vaya feliz. Cuando no gano, sufro. Desde que arrancó el torneo no me he ido ningún partido tranquilo", se sinceró Coudet, quien asume que los malos resultados no ayudan porque "es más fácil corregir cuando ganas".