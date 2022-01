Cese de Cervera: Rajada de un jugador

Hay de todo cuando se produce una salida tan traumática como la de Álvaro Cervera, que este martes ha dejado de ser entrenador del Cádiz CF. Hay un jugador, con pasado muy reciente en el equipo amarillo, que ha recurrido a las redes sociales para dar fuerte a los dirigentes de la entidad.

Se trata de Luismi Quezada, aquel lateral izquierdo que apenas pudo jugar en el Cádiz CF por culpa de una grave lesión. El zaguero ha dejado en las redes sociales un mensaje que tiene dos partes, una primera en la que muestra su respaldo a Álvaro Cervera y a su mano derecha, Roberto Perera. "Sólo tengo palabras de agradecimiento para ti míster, porque cuando todo me venía cuesta abajo tú y Roberto Perera estuvisteis siempre ahí ayudándome y apoyándome en una situación tan difícil", refleja Quezada, quien seguidamente saca su lado más crítico. "Os deseo la mejor de las suertes para el futuro, al igual que a todo el cadismo, que no merece vivir la situación que está viviendo por culpa de personas que sólo buscan sus propios intereses y no los que el Cádiz y esta afición merecen. Mucha fuerza a mis amigos y compañeros para que saquen esta difícil situación".

Luismi Quezada fue jugador del Cádiz CF hasta la pasada campaña después de llegar el año del ascenso a Primera División procedente del Córdoba. Anteriormente había pasado por la cantera del Real Madrid. En junio de 2020, cuando la Liga se retomaba tras el parón por el Covid, el lateral zurdo sufrió una grave lesión que dejaba su participación de amarillo en seis encuentros. Sufrió rotura del ligamento cruzado anterior, lateral interno y menisco interno, una de las peores lesiones para un futbolista.

El jugador no olvida su reciente pasado de amarillo y se ha mojado dando su apoyo y cariño a los dos responsables del cuerpo técnico que tuvo a su cargo. Sus palabras también esconden dolor y malestar hacia los dirigentes del Cádiz CF.