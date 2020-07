Cervera: "No me gustaría acabar con tres derrotas seguidas"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, atendió a los medios oficiales del club para ofrecer sus impresiones previstas a la última jornada de LaLiga SmartBank, en la que el equipo amarillo se enfrentará al Albacete Balompié en el estadio Carranza. "No me gustaría irme con un mal resultado, es lo que voy a buscar este lunes. Es lo que tiene que buscar el equipo. Queremos irnos bien, contentos, ganando el partido y como campeones", aseguró el técnico.

El conjunto gaditano peleará por acabar como campeón. "Es un título que apareció en nuestras cabezas hace cuatro o cinco días", comentó Cervera antes de precisar que "a mí más que eso lo que no me gustaría es irnos con una tercera derrota, no sé cuantas veces nos ha pasado eso de perder tres partidos seguidos. Yo soy deportista, mi profesión es esta y no me gusta perder". El Cádiz CF perdió ante el Fuenlabrada (0-1) y después cayó frente al Girona (2-1), aunque ya está en Primera División.

La locura de partidos cada tres días en la que se convirtió la Liga desde su regreso a mediados de junio provoca desgaste físico. El entrenador se refirió al reparto de minutos en el tramo final de la temporada. "Hay jugadores que han llegado muy justos al final, que podía forzarles, pero no es mi intención porque no se merecen que les obliguemos a jugar con opciones de romperse. También ha habido jugadores que no han jugado lo suficiente y se merecen jugar".

Una gran temporada la del Cádiz a juicio del responsable del banquillo. Cervera explicó que "hemos hecho una temporada excepcional, magnífica, que se recordará con el tiempo como todas las cosas".

El técnico aseguró que "hemos sido los mejores en lo nuestro. Luego el Huesca habrá sido el mejor en lo suyo. Es fútbol, pero es un fútbol diferente. Lo nuestro, que parece tan sencillo y a veces es tan criticado, lo hemos conseguido. En lo nuestro no han sido capaces de meternos mano".

Cervera se convertirá el lunes en el entrenador con más partidos en la historia del Cádiz CF. "No vine aquí para ser el hombre con más partidos dirigiendo al Cádiz. Pero es un orgullo que llevaré siempre. Vendrá otro algún día y me superará, pero mientras no lo haga será algo importante para mí", indicó al respecto.