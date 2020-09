Cervera explica cómo se gestó el famoso lema del Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, explica en coachesvoices.com cómo se gestó el famoso lema 'La Lucha No se Negocia'. "Surgió de un problema y terminó siendo un lema que nos unificó a todos", expone.

El técnico relata que "la historia arranca varios años atrás. Fue en una concentración del equipo durante mi segunda temporada. Ahí uno de los jugadores se escapó, y al día siguiente la rueda de prensa giró en torno a ese suceso".

En una de las preguntas "respondí que no entendía la razón de ese comportamiento, y menos cuando saben que soy un entrenador con capacidad de negociación con los jugadores. Las salidas, los horarios para entrenar, los descansos… Yo he sido futbolista y sé que hay cosas que no se logran desde la imposición. Debes tener un cierto margen para llegar a acuerdos con el grupo. Pero "la lucha no se negocia", apostilló.

A partir de ahí el lema se extendió como la pólvora. "Me llamó un amigo de Cádiz para enseñarme algo que había hecho. Ahí me mostró un boceto en su ordenador de una camiseta con esas palabras. ¡Me gusta!, le dije. Y me gustaba porque creo que no solo servía para el fútbol. También valía para la vida. Hay que superar las adversidades que encuentras en el día a día".

"Con ese boceto hicimos una camiseta que sacamos y llamó mucho la atención. Empezó a rodar por la ciudad y entre la gente, y más aún después de que el club la pusiera en muchos sitios".