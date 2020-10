Cervera dice que no dejará de quejarse de los arbitrajes

Con poco tiempo para saborear la hazaña del Cádiz CF en el Nuevo San Mamés, Álvaro Cervera ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática en la que ha repasado el segundo triunfo obtenido en Liga, la composición final de la plantilla y la polémica arbitral, entre otros asuntos.

Sobre la capacidad competitiva de sus pupilos, ha dicho lo siguiente: "Creo que el equipo siempre va a competir, lo que pasa es que hay momentos puntuales en los que le va a costar mucho. Cuando se ponga detrás en el marcador o con un rival como el Sevilla, rápido y con calidad. Ahí se notará. Eso se ha dado en momentos puntuales con el Sevilla", añadiendo que "ganar como ayer es anecdótico". "No pensemos que así vamos a sumar muchos puntos. Debemos ir creciendo, mantener más el balón, tener más pausa. Es lo que echo de menos. Con la pelota tenemos que hacer un poco más".

Cervera ha recordado algunas de las pautas del ADN del Cádiz CF. "El equipo, por definición, va a ser un equipo defensivo porque el entrenador lo es. Buscamos los mimbres para eso", agregando sobre el papel del debutante Conan Ledesma que "en esta categoría se llega al área con más facilidad y se centra con más facilidad". "Por eso pedí un portero con más salida, nada más", evitando cualquier polémica por las variaciones que ha efectuado en la portería.

Otra cuestión ha sido el papel del doble pivote elegido en lo que requiere el preparador. "Debemos dar un paso intermedio para la gente de ataque, como parece que Jonsson puede dar. Y cuando nos pongamos por detrás en el marcador, gente como Pombo que tienen esa calidad".

A pesar de la victoria sobre el Athletic (0-1), lo sucedido con la actuación de los árbitros salió a la palestra. "Al club ya lo conocéis. Desde que estoy aquí tiene una línea concreta con lo de las protestas de los árbitros y yo lo entiendo. El club toma una decisión y es comprensible que lo haga. Y nosotros después del partido, en caliente, sí me quejo, es normal. Lo que no me parece normal que te quejes, como es obvio, y luego te sancionen. Seguiré diciendo que el gol del Sevilla es falta. Si a alguien le molesta me trae sin cuidado".

La posibilidad de hacer cambios en el once, donde brilló de forma especial el doble pivote (Jonsson y Augusto) contó con esta explicación. "Cuando tenemos tres partidos en una semana, el preparador físico siempre dice lo mismo. No hay problemas en dos partidos pero sí en el tercero. Yo quería tener el día del Granada el equipo que quería tener. Hice cambios porque es bueno que la gente se sienta útil. El doble pivote me pareció muy bien, y continuidad siempre tendrá continuidad. Iremos eligiendo".

Álvaro Cervera "El Granada es muy peligroso y sabe como hay que jugar; tiene jugadores de los que a mí me gusta y es un equipo hecho como me gusta"

En cuanto al Granada, ha manifestado que "es un equipo que tiene la experiencia de un año en Primera que le llevó a Europa League. Viene de un resultado en Liga muy malo fuera de casa y sabe que venir a Cádiz es donde se puede cimentar la permanencia. Es muy peligroso y sabe como hay que jugar. Tiene jugadores de los que a mí me gusta y es un equipo hecho como a mí me gusta".

Jugar sin espectadores es algo que está dañando la línea de flotación de proyectos como los del Cádiz. Cervera no pone paños calientes a la realidad. "Me preocupa lo de la afición. Hemos fundamentado siempre las cosas en nuestro campo. Le pasa a todos los equipos pero emocionalmente afecta y no es lo mismo la presión de Carranza que la de otro campo. No sé como sea puede arreglar pero deberíamos conseguirlo porque no nos beneficia esta situación".

En la parte final de su intervención, Cervera ha tenido un guiño para los jugadores con menos protagonismo y los que se han visto obligados a salir al no entrar en los planes. "Esto es lógico. Quizás desde mi edad lo veo de una manera y los jugadores de otra. El fútbol va hacia adelante. Si un equipo pierde partidos, seguramente sale el entrenador del club. Ellos deben entender que si une equipo sube hay que traer mejores jugadores. Para ganar y guardar mi puesto necesito que el equipo sea mejor. Es lógico que el jugador que sube con el equipo piense que su puesto se debe respetar".