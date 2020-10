El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, se mostraba satisfecho por la gran victoria conseguida por su equipo en un escenario de la talla de San Mamés. El sufrimiento, que no fue poco, lo daba por bueno, no en vano se trata de un triunfo histórico, el primero de los amarillos en Liga en este estadio, conseguido con un altísimo grado de dificultad porque el 0-1 llegó cuando ya había sido expulsado Akapo y el marcador se consolidó pese a jugar casi media hora con nueve tras ver una segunda amarilla Álvaro Negredo. Motivos para estar orgulloso.

Como no podía ser de otra manera, también destacó el técnico la gran actuación de Conan. El guardameta argentino debutaba y lo hizo de la mejor forma posible. “Era un partido que le venía bien porque maneja bien el juego aéreo, los centrales no tienen que recular tanto dentro del área. Para él suponía su primer partido en España, en San Mamés, y saldarlo ganando... Nosotros estamos contentos y él seguro que también”.

Calificativos para definir lo sucedido. “No sé si hablamos de una hazaña, pero sí que es algo muy especial. Me han dicho que es la primera vez que el Cádiz gana en San Mamés (en Liga). Nos hemos adelantado con uno menos y hemos mantenido el marcador con dos menos”.

De nuevo, polémica actuación del colegiado. “Del arbitraje, como hay compañeros amenazados, o no sé cómo llamarlo, apercibidos, qué queréis que diga... He visto el vídeo de la expulsión de Negredo y si no se pita penalti, pues vale, pero de ahí a echarlo, cuando ya estábamos con 10... La primera expulsión (la de Carlos Akapo) puede que sea, pero la segunda... Creo que el árbitro podía haberse guardado la tarjeta, pero es una opinión mía”.

La falta de público en San Mamés. “Seguro que ha influido en el encuentro. Comentábamos en la comida que sin público hay cosas que se igualan, y en concreto en San Mamés. por lo que aprietan, más si cabe. El partido éste, quedándonos con nueve sobre el campo, habría sido diferente con afición en las gradas”.La sorprendente ausencia de Alberto Cifuentes en la lista de expedicionarios. “No está lesionado, ha sido una decisión del entrenador, una decisión sobre los porteros que hacían falta en esta ocasión”.

A vueltas con el triunfo para la historia. “Hemos hecho historia porque es la primera vez que el Cádiz gana en este estadio, pero luego es más anecdótico que ganes con nueve. Además, te llevas la sorpresa de ponerte por delante, el rival mete arriba a gente pero no llega antes, y la ansiedad termina pasando factura. Hay que tener un grado de calidad que todos no tienen cuando juegas contra un equipo con dos jugadores menos”.