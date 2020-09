Lo que sintió Cervera tras el ascenso del Cádiz CF a Primera

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, está a la espera de que las pruebas den un resultado favorable para poder volver a la normalidad y dejar atrás el coronavirus. No ha podido estar en el banquillo en las dos jornadas iniciales en Primera División, aunque tiene posibilidades de dirigir al equipo desde la banda en el encuentro frente al Sevilla si todo va bien durante la semana.

Durante los días de obligada cuarentena, el técnico cadista tiene tiempo para la reflexión y hace un balance de su recorrido como técnico, incluido su estancia en el conjunto amarillo, a través de coachesvoices.com.

Cervera considera que "entre todos creo que hemos cambiado el Cádiz. Y yo me siento parte de ese cambio. Llegué aquí hace cuatro años. Entonces el club estaba en Segunda B, faltando cuatro partidos para cerrar una temporada de la que no se esperaba nada cuando el objetivo a principios de año era ascender".

Recuerda que era "un momento crítico, pero primero tuvimos la suerte de clasificarnos para el play-off y después de ascender a Segunda. Digo la suerte porque fue cuestión de eso, ya que en cuatro partidos un entrenador no puede hacer mucho".

Indica que "desde entonces este equipo no ha dejado de ir para arriba, aunque hay algunos que se crean lo contrario. Honestamente, no le presto mucha atención a las críticas. Tengo muy claro lo que quiero para mi equipo, resultados, y el modo de conseguirlo. Aunque algunos me tachen de defensivo".

En la cuarta temporada en Segunda División A, el equipo amarillo dio el salto a Primera. Recuerda Cervera el día en que se materializó el ascenso, el 12 julio tras la derrota en casa del Real Zaragoza: "No sé lo que sintieron los demás, pero en mi caso fueron tres sensaciones encontradas las que tuve en ese momento. La primera fue de liberación. Nos habíamos impuestos nosotros mismos una presión enorme por todo el buen año que estábamos haciendo. Subir o subir. No hacerlo era un fracaso".

La segunda sensación fue "de satisfacción personal, porque el ascenso se conseguía en base a un buen trabajo. No por una casualidad, como ocurrió en el ascenso a Segunda, por ejemplo. Esta vez sí nos lo habíamos currado bien".

Y la tercera, de realización personal. "Ya está aquí. Después de mucho tiempo entrenando, ya no me lo quita nadie", se dijo a sí mismo el técnico.