Cervera: "El Getafe es un modelo a seguir"

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, apenas 16 horas después de hablar tras la Copa del Rey, realizó la rueda de prensa previa al choque contra el Getafe. "El equipo viene de una derrota por 4-0 y de un viaje duro. Veremos cómo nos afecta la derrota del Celta, espero que nos haya hecho reaccionar y nos demos cuenta de qué tipo de equipo somos y a qué fútbol debemos jugar si queremos ser competitivos".

Una de las primeras cuestiones afecta al estado de Bodiger, que se quedó una noche más en tierras gallegas debido al golpe recibido en la cabeza en Ribadumia y que le dejó muy desorientado. "Hemos hablado esta mañana con Bodiger, he hablado personalmente con él. Las pruebas son satisfactorias y se ha venido. No le han dejado venir en avión por el tema de la presión, así que vendrá en tren o en coche. El médico me ha dicho que no puedo contar con él".

Entrando en materia sobre el próximo rival, explicó lo siguiente: "El Getafe es muy reconocible desde hace mucho tiempo por su entrenador, su trayectoria y su equipo. Es un equipo a imitar. Fichan jugadores para jugar a lo que juegan. Es un equipo incómodo porque es difícil hacerle daño y ellos te hacen daño. Juegan con dos delanteros que además acaban con buenas cifras. Es un equipo muy correoso. Me parece un modelo a seguir como club, trayectoria y equipo. Ojalá algún día podamos parecernos a ellos. Los equipos que vienen con malos resultados están trabajando para revertir la situación, y algún día les da resultados. Es mi percepción. Me gusta que vengan los equipos siendo reconocibles, en buena racha".

La actualidad de su plantilla, en materia de ausencias, le llevó a decir que "tenemos la baja de Bodiger, José Mari, Luismi (Quezada) y Adekanye. Hay algún jugador con molestias, pero que ha entrenado y no creemos que tenga problemas. El equipo no se desconecta. No todos los equipos pueden jugar a todo, esa es mi forma de verlo. Aunque el equipo contrario te lo proponga, aunque estés cómodo en el campo, a veces no es así. La primera parte en Vigo llegamos más que ellos y nos fuimos 4-0 al descanso, eso no es fruto de la casualidad, ni de la suerte. Para mí es fruto de que el Celta sí puede jugar a eso de momento y nosotros no, por muchas cosas. Nosotros necesitamos más de dos o tres ocasiones para marcar y necesitamos más de dos o tres ayudas para defender. Esa es la realidad".

Repasó lo más reciente al referirse a la Copa del Rey. "El de Copa fue un partido diferente. Ante el Ribadumia tienes que exigir al equipo que se vea cierta superioridad. No éramos equipos iguales, era un equipo de Primera y otro de Tercera. El Celta y el Cádiz son dos equipos de Primera, pero son diferentes. El partido de ayer era diferente, se trataba de intentar que no nos llegaran porque a balón parado se iguala y nosotros, tarde o temprano, tendremos alguna por calidad y la aprovecharemos".