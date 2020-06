La vuelta de la Liga está viéndose marcada por el cumplimiento del impuesto y necesario protocolo de seguridad para contener la propagación del coronavirus. La mal llamada nueva normalidad, porque si es nueva ya no es la normalidad que conocíamos, condicionará por un tiempo indeterminado los partidos. Este domingo le toca el turno al Ramón de Carranza. El fútbol de la era Covid-19, por ahora sin público, ya está aquí.

Para el correcto control de personas y la mayor protección de los jugadores, los estadios han quedado divididos en tres zonas independientes entre sí.

La zona verde es el punto crítico de limpieza y control sanitario. Comprende todas las salas y pasillos que abarcan desde la puerta de entrada exclusiva para jugadores, cuerpo técnico y equipo arbitral hasta el terreno de juego, incluyendo zonas de paso, áreas de vestuarios, túnel, banquillos, su parte posterior de la grada y los posibles anexos y el campo de juego.

El estadio ha quedado dividido en tres zonas, verde, azul y roja, en función de su utilización

La zona azul es todo el resto del estadio exceptuando la zona verde. Comprende las diferentes zonas de los estadios donde estarán personas durante el partido: palco, sala UCO, cabina Mediacoach, salas anexas, puntos de cámaras fijas y otros más.

Por último, la zona roja es el exterior del estadio. Aquí se situarán los emplazamientos de los puntos de control para acceder al mismo, las zonas de las unidades móviles cuando se encuentren en el exterior, el parking de los vehículos y autobuses, etc.

En la entrada al estadio, zonas de tránsito, trabajo y puntos fijos de estancia durante el partido ha sido instalada señalítica explicativa sobre las medidas de protección a tomar y se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico. Además, quedan enumeraradas las zonas del estadio donde no está permitida la entrada.

La información de la cartelería hará hincapié en la higiene de las manos como la principal medida de prevención y control de los contagios, con explicación de cómo lavarse las manos. Igualmente, se recordará como hábitos que en caso de tos o estornudo se deberá tapar la boca con el codo o un pañuelo que se desechará; evitar tocar boca, nariz y ojos; practicar buenos hábitos de higiene respiratoria, y la obligación de llevar puestos mascarilla, guantes y lavarse las manos.

Limpieza exhaustiva y permanente en los lugares de uso de las plantillas y los árbitros

En cuanto a las labores de limpieza, en la zona verde, restringida a los jugadores, técnicos y árbitros, debe ser exhaustiva y completa 24 horas antes del encuentro, desde la puerta de entrada hasta el campo de juego, incluyendo los vestuarios y sus salas anexas, el túnel de vestuarios, los banquillos y el entorno del campo de juego, haciendo especial hincapié en los pomos, barandillas, pasamanos, mamparas, grifos, sanitarios, bancos y, en general, todo tipo de elementos susceptibles de ser tocados con las manos. Durante el partido el personal de limpieza realizará labores de mantenimiento de la misma.

Los vestuarios y sus salas anexas, una vez desinfectados, se precintarán y sólo podrán acceder a ellos los miembros del equipo que lo vayan a ocupar. En cuanto a las zonas de hidroterapia, una vez terminada esta desinfección se cerrarán porque su uso ha quedado prohibido.

En la zona azul se llevarán a cabo dos tipos de limpieza. En aquellos lugares donde antes del partido no se produzca ningún tipo de actividad (antepalco, palco sala UCO) se limpiará el día anterior al encuentro y se mantendrá cerrada hasta su uso. En cambio, en aquellas zonas donde se trabaje en la preparación de elementos para la celebración del encuentro, se llevará a cabo una constante labor de limpieza, hasta el mismo momento de inicio de éste.

Finalmente, en la zona roja, fuera del estadio, se limpiará y desinfectará el día anterior al partido, y las empresas que trabajen en este lugar mantendrán la limpieza del mismo. Como esta área en muchos casos no es propiedad del club, se mantendrán los contactos necesarios con las administraciones para la limpieza.

Exigente control para entrar al recinto, siempre llevando mascarilla y guantes

Por otra parte, los siguientes protocolos estarán controlados por los clubes en el ámbito de la gestión de la seguridad, control de accesos, control de permanencia y vigilancia de espacios críticos tratados. Para ello, el responsable de seguridad establecerá las medidas que estime necesarias, con criterios restrictivos, en el dimensionamiento del operativo. Antes del comienzo del choque, se realizará una requisa y revisión de las instalaciones con la colaboración de la Policía. A tal efecto se deberán señalizar las zonas inspeccionadas.

Respecto al acceso, se habilitarán tres puertas, limitándose el acceso por ellas de tal modo que una será de uso exclusivo para las plantillas deportivas, técnicas y el equipo arbitral; otra para todo el personal que accederá al estadio para trabajar en los elementos de preparación, y una tercera para el resto de personal.Obviamente, para poder acceder al interior será necesario acreditar la identidad, hallarse en el listado oficial de LaLiga de personal en condiciones de entrar en el estadio (en el anexo de este listado deberá constar un documento de su empresa que exponga que ese trabajador es apto, con las condiciones que se soliciten con anterioridad), tomarse la temperatura corporal, llevar puesta mascarilla y guantes, y lavarse las manos con gel hidroalcohólico. Una vez realizadas estas comprobaciones se hará entrega de la credencial personalizada para este encuentro.

Por lo que se refiere a los aparcamientos exteriores, se establecerá un operativo de seguridad con el propósito de delimitar el acceso al personal autorizado y proteger el espacio de cualquier riesgo. En el supuesto de que los jugadores del equipo local accedan al estadio en sus coches particulares, se habilitará la plaza más cercana a las puertas, y en el caso de que no sea posible se dotará de los medios necesarios para que el recorrido lo lleve a cabo el jugador sin ningún tipo de contacto.

Al margen de los futbolistas, se marcarán y delimitarán las zonas de recorrido en el estadio para los distintos intervinientes, estableciendo los niveles y control de acceso a los mismos, tomando las medidas oportunas para evitar el paso de una zona a otra de las personas no autorizadas. Para ello, se deberá señalizar claramente estas zonas y se colocará personal de seguridad para su control. También supervisarán las medidas oportunas para la gestión de distancias de seguridad en estos recorridos.

Igualmente, se definirán previamente las zonas de permanencia y se procederá a su señalización, se observarán los criterios establecidos por órganos competentes en cuanto a la distancia de seguridad y a la obligatoriedad de uso de elementos de protección (guantes y mascarilla) entre todos los asientes.

En relación a la grada, se asignará personal de seguridad para controlar y sectorizar las zonas no permitidas, se establecerá también una señalización clara en los accesos y se entregará información. En la zona de Palco (es el único espacio habilitado de permanencia para personal no laboral y se recuerda que no está permitido ningún servicio de restauración u hostelería) se establecerá una zona de seguridad para supervisar el acceso al mismo de personal autorizado, el mantenimiento de las distancias en el mismo y el uso de los elementos de protección obligatorios.

Al tratarse la actual de una situación excepcional, el responsable de seguridad deberá permanecer en la UCO junto al coordinador de seguridad con el propósito de dar la respuesta más efectiva y coordinada a cualquier situación de riesgo o emergencia que pueda acontecer durante el desarrollo del operativo. Este espacio será el centro de gestión operativo del partido, como así está establecido en la normativa vigente. El personal que asista de manera excepcional a la UCO y no aparezca en los listados deberá portar todos los elementos de protección obligatorios (guantes y mascarillas).

Para concluir, se establecerá un sistema de vigilancia en las zonas anexas al estadio en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar posibles aglomeraciones y proteger los espacios reservados a los diferentes accesos y recorridos.