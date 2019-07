Mario Barco, que confirmó su adiós al Cádiz al fichar libre por el Mirandés, se ha despedido en Instagram del cadismo.

“Acaba una etapa en Cádiz antes de lo previsto. Quizás no fue un año brillante de puertas para afuera, pero para mí probablemente haya sido el año en el que más he crecido como persona y como profesional, un año que siempre un jugador tiene que vivir en su carrera para ver todas las facetas de este mundo tan bonito. Un año en el que me he dado cuenta que sin esperanza, orgullo e ilusión no vas a ningún lado. Todo es muy bonito cuando las cosas salen de cara, pero que cuando más se aprende es cuando consigues caerte y levantarte mil veces y sacar las situaciones adversas adelante. Jugar aquel partido contra el Málaga después de tantos meses fuera de las convocatorias fue una de las mayores satisfacciones de mi vida.

Para mí fue un placer compartir vestuario y pelear cada entrenamiento con estos compañeros para ser cada día mejores, fue y será siempre un orgullo poder decir que he vestido estos colores, y que he jugado en este estadio, con esta afición envidiable y pasional que me impresionó desde el primer hasta el último día, una afición exigente que hace tan grande a este club.

Echaré de menos Cádiz y a su gente, pero dejo grandes amigos y buenísimos recuerdos, por eso siempre tendré un pedazo de esta ciudad en mi corazón. ¡Cádiz CF, os deseo toda la suerte y los éxitos que merecéis y pronto estaréis en la categoría donde debéis estar!”.