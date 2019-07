Uno de los veteranos de la plantilla del Cádiz, Sergio Sánchez, atendió a los medios tras el encuentro amistoso de este martes en Los Barrios, y lo hizo valorando de manera positiva lo que se lleva de pretemporada.

“Ahora de lo que se trata es de coger ritmo físico, condición física y conceptos nuevos de juego. Queremos dar un paso más en cuestión del juego que se está viendo y creo que estamos todos asimilando esos conceptos muy bien. Hasta ahora todos los partidos se han saldado con victoria y cogiendo buenas sensaciones”.

Preguntado por los ocho fichajes que hasta el momento ha realizado el Cádiz, se mostraba optimista. “El club está trayendo cosas que hacen falta y que suben el nivel. En todas las líneas era necesario refuerzos, el club está haciendo un trabajo espectacular. Creo que del año pasado a éste se está haciendo un cambio importante en cuestión de incorporaciones y se está plasmando en el terreno de juego. No solo son nombres, luego hay que trabajar. Está muy bien jugar al fútbol y pensar en atacar, pero no hay que olvidar que hay que trabajar y defender bien, es la esencia de este equipo”.

Respecto a su ubicación sobre el césped tanto en el partido del anterior sábado en el Municipal de Chiclana como en el de esta semana en el Polideportivo San Rafael, al jugar como lateral diestro, le restaba importancia al asunto. “Es verdad que no es habitual que actúe en el lateral, hace muchos años que dejé de jugar ahí porque soy central, pero ahora mismo hay una situación particular, la lesión de Akapo y unos problemillas de Isaac... Además, me sirve para coger más fondo físico para cuando empiece la Liga”.

Por último, sobre la llegada de Jurado, todo sonrisas. “Nos une la amistad fuera y dentro del campo. Nos conocimos con 15 años y hemos mantenido el contacto pese a la distancia. He trabajado para que viniera, quería que se retirara aquí, en su tierra, conmigo y aprovechar su enorme talento”.