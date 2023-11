Cara y cruz para el Cádiz CF en El Palmar

El Cádiz CF solventó con un claro 0-2 su amistoso por el 75 aniversario fundacional del Atlético Sanluqueño. Los goles de Maxi Gómez y Álex Fernández desatascaron un partido con poca historia hasta el descanso y más movido y controlado por los amarillos en la segunda parte. La lesión del Kouamé -a la espera de pruebas médicas- y la reaparición de Brian Ocampo, tras un largo periodo lesionado, la cruz y la cara del choque.

La fiesta del fútbol en un día de calado hondo para el club verdiblanco llevó un bonito ambiente a El Palmar donde, cosas de la vida, el Cádiz CF se jugó el descenso a Tercera hace algo más de diez años en aquella campaña nefasta de los italianos al frente de la entidad.

Sergio González apostó por un once con canteranos y mayoría de reservas para arrancar el amistoso. Y lo cierto es que, salvo un centro-chut de Julio Cabrera al travesaño y un remate de Negredo que sacó Flere, el juego resultó tranquilo y hasta soso en algunas fases.

No sólo el Cádiz CF vio de cerca la portería rival, ya que Cortijo -hijo del mítico Alfonso Cortijo- pudo batir a bocajarro a Víctor Aznar si no es por la intervención genial del cancerbero del filial.

Tras el paso por vestuarios y el aluvión de cambios en los amarillos, el juego varió por la mayor posesión de la escuadra cadista. Eso se tradujo en el primer tanto; fue en un servicio desde la derecha a cargo de Iván Alejo que Maxi Gómez envió al fondo de la red.

Sin ser un encuentro oficial, el tanto dio otra lectura de la cita a un Cádiz CF que fue creyendo en lo que hacía. Tanto fue así que en el tramo final fue Álex Fernández el que resolvió en segunda jugada y con la zurda un despeje de los locales.

Con el amistoso encarrilado, la noticia doble se produjo en El Palmar. Por un lado, la reaparición de Brian Ocampo después de tantos meses gravemente lesionado. El uruguayo recuperó sensaciones de corto y junto a sus compañeros, lo que le acerca aún más al regreso en competición oficial.

La noticia adversa fue la lesión de Kouamé, con aspecto para estar muy preocupado a la espera de las pruebas médicas. El francés dejó el alma en un vilo por lo que pudiera ser su dolencia y ensombreció la vuelta de Ocampo. Tiempos malos para los amarillos en forma de lesiones.

El duelo quedó en un segundo plano a pesar del 0-2 y de sacar el equipo cadista conclusiones positivas que deben ayudar a la autoestima para todo lo que está por llegar. Que no es poco.

Ficha técnica

At. Sanluqueño (0): Flere, Carrasco (Álex Guti, 46’), Cortijo, Crespí (Fer Román, 62’), Pereira (Viti, 62’), Vacas (Nacho Goma, 62’), Bastida (Hugo Gil, 62’), Jeremy (Pablo Román, 75’), Nando, Arana (Zaca, 62’) y Mwepu (Nacho Ramón, 46’).

Cádiz CF (2): Víctor Aznar (Nando, 46’), Zaldua (Iza, 46’), Víctor Chust (Fali, 46’), Momo Mbaye (Javi Hernández, 46’), Julio Cabrera (Lucas Pires, 46’), Escalante (Álex Fernández, 46’), Alcaraz (Kouamé, 46’), Robert Navarro (Iván Alejo, 46’), Sobrino (Chris Ramos, 46’), Negredo (Roger Martí, 36’) (Brian Ocampo, 72’) y Guardiola (Maxi Gómez, 46’).

Goles: 0-1 (57’) Maxi Gómez manda a la red un servicio desde la derecha a cargo de Iván Alejo. 0-2 (79’) Álex Fernández aprovecha un despeje y marca con la zurda.

Árbitro: Sáez Vital (gaditano).

Incidencias: Encuentro amistoso con motivo del 75 aniversario fundacional del Atlético Sanluqueño. Campo El Palmar, donde hubo presencia de seguidores cadistas.