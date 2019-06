Campeones del Trofeo Carranza reivindican la continuidad del torneo masculino

El Cádiz CF aparece en segunda posición del palmarés del Trofeo Ramón de Carranza al haberse adueñado de la monumental copa en ocho de las 64 ediciones disputadas hasta el momento. La escuadra amarilla se impuso en las correspondientes a los años 1981, 1983, 1985, 1986, 1993, 1994, 2006 y 2011. Solamente se ve superada por el Atlético de Madrid, con una decena de éxitos.

A raíz de la polémica suscitada por la decisión de que con ocasión del verano de este 2019 se produzca un cambio radical e inédito en la historia del torneo, celebrándose una cita femenina en lugar de la acostumbrada masculina, Diario de Cádiz recoge las opiniones al respecto de cinco ex jugadores del Cádiz que en alguna oportunidad dieron la vuelta al estadio gaditano con el Trofeo Carranza en sus manos.

Carmelo Navarro: "Me parece una idea acertada, pero para no ser tan rupturista hubiera metido este año una edición tanto con equipos masculinos como femeninos para ir introduciendo estos últimos poco a poco".

Abraham Paz: "A mí no me gusta. Lo ideal será organizar un torneo masculino y otro femenino. Ser pionero en el terreno de las mujeres es importante pero no se debería perder la esencia del mejor trofeo de España".

Hugo Vaca: "Cádiz siempre se ha caracterizado por ser una ciudad innovadora, algo que ya se cumplió cuando en 1955 se creó el Trofeo Carranza, pero la vida evoluciona. Es una apuesta arriesgada pero valiente".

Ángel Oliva: "Me parece bien que se haga el femenino pero también debería continuar el masculino porque es algo muy ligado a la ciudad desde hace muchos años. Esto es necesario más allá de que los trofeos estén de capa caída".

Juan José García 'Poli': "Mantendría el masculino y también haría el femenino. Son totalmente compatibles. Merece la pena conservarlo después de tantos años celebrándolo a lo largo de la historia".