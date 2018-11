"Queremos mantener una buena dinámica de puntos"

"Da la sensación de que podemos ganar por los últimos partidos y es un error pensar que por eso vamos a ganar. Si lo hacemos bien podremos tener opciones, de lo contrario no tendremos posibilidad". El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, prevé un encuentro complicado contra el Reus en el que su equipo deberá ofrecer su mejor versión si quiere quedarse con los tres puntos.

"No tengo claro todavía el once, no lo decido hasta la hora del partido", indicó Cervera antes de explicar que "hay situaciones dependiendo de ti y del contrario, que juega con defensa de cinco, cinco medios y un punta".

El míster tiene margen de elección. Servando es la única baja. "No deja de ser un problema porque no sabes qué te puede venir bien. Está la buena sensación del otro día".

Una vez que el Cádiz ha salido del descenso, el objetivo "es mantener una buena dinámica de puntos que te mantenga vivo. Si tienes una buena racha poder engancharte arriba y si no la tienes no irte abajo".

El equipo repite el recorrido de las pasadas temporadas. Va de más a menos y tiene 14 puntos, como hace uno y dos años. "No creo en las casualidades en el fútbol", comentó el técnico, que sí reconoció que es algo que le sucede año tras año y dio una motivo: "Quizás vamos de menos a más porque se va teniendo conocimiento del equipo y de los rivales y nos vamos metiendo. Intento que no sea así pero me acaba pasando. La dinámica del equipo parecida a la de años anteriores".

Cervera indicó que "ganar dos seguidos en casa es muy difícil. Perder dos fuera también es difícil. Vamos a intentar ganar".