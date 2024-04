El Cádiz CF pende de un hilo: un rival directo menos

La 31ª jornada de Liga no salió como deseaba un Cádiz CF que no aprovechó el sinfín de rotaciones en el Barcelona para dar un paso al frente cuando más lo necesitaba. Plantó cara a la segunda unidad azulgrana pero no fue suficiente para impedir una derrota (0-1) que no hace sino poner de relieve una vez más la difícil situación en la que se halla en la pelea por la permanencia en Primera División.

Los rivales directos del conjunto amarillo cada vez son menos. El Sevilla logró una victoria (0-2) en el terreno de Las Palmas el domingo 14 de abril que le permite respirar de manera casi definitiva desde el 13º escalón con nueve puntos sobre el descenso. El cuadro de Nervión, salvo hecatombe, se quita un peso de encima.

El Cádiz CF y el Celta de Vigo (cayó 2-1 en el estadio del Betis) son los que más perdieron en el 31 capítulo. No sumaron y empiezan a quedarse solos en la incesante lucha por esquivar la única plaza de descenso que aún queda por concretar una vez que el Almería y el Granada tienen pie y medio en Segunda.

El equipo entrenado por Mauricio Pellegrino no se mueve de la 18ª posición en la que reside desde el último compromiso de la primera vuelta. Son trece jornadas consecutivas en un mismo puesto del que no consigue salir. Atesora 25 puntos con tres desventaja respecto al Celta, inquilino del 17º escalón con 28.

El cuadro gallego es el único adversario que a día de hoy está a tiro de los amarillos, que necesitan sumar más cuatro puntos más porque tienen el 'goal average' general en contra (están empatados en el particular). Un saldo de -20 en el caso del Cádiz CF frente al -13 de los celestes. Hay siete tantos de diferencia difíciles de enjugar en las siete citas que restan para el final del campeonato.

El siguiente adversario queda bastante más lejos. El Rayo Vallecano, tras igualar en su feudo (0-0) con el Getafe, habita en la 16ª posición con 31 puntos, seis más que los gaditanos que en realidad son siete porque de nuevo el 'goal average' general (igualado en particular) perjudica a los gaditanos. Los madrileños tienen -13.

El Mallorca perdió (0-1) ante el Real Madrid y es el inquilino del 15º peldaño, posee también 31 puntos, seis más que el Cádiz CF. Los dos equipos se enfrenta en el Nuevo Mirandilla el domingo 28 de abril en un duelo que puede ser decisivo en la contienda por la salvación.

Los demás equipos quedan ya muy lejos. El Deportivo Alavés, tras caer (2-0) en Granada, vive en el 13º puesto con 32 puntos, siete más que el Cádiz CF.